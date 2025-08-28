Inter, l'Al-Hilal vuole Ausilio e Baccin: sul piatto due maxi offerte per i dirigenti

Il mercato estivo 2025, che termina il 1° settembre, potrebbe essere l’ultimo della coppia formata da Piero Ausilio e Dario Baccin all’Inter. Infatti, l’interesse dell’Al Hilal, che ha già portato in Arabia Saudita Simone Inzaghi, si fa sempre più pressante per i due dirigenti nerazzurri.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno, proprio per l’inizio di settembre il club saudita, controllato dal potente fondo governativo PIF, si prepara a presentare l’offerta decisiva ai due dirigenti per strapparli all’Inter.

Secondo fonti saudite, l’offerta per Ausilio si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro a stagione, mentre per Baccin è pronto un contratto da 2 milioni annui. A queste cifre da capogiro per dei dirigenti sportivi vanno poi aggiunti sostanziosi bonus. I due dirigenti nerazzurri hanno per il momento in mente solamente di concludere l’attuale mercato dell’Inter, attendendo le consuete occasioni di fine sessione, e ogni valutazione sull’offerta araba sarà fatta dal 2 settembre in poi. Ma il futuro in nerazzurro di Ausilio e Baccin non è mai stato così incerto.

Ausilio andrebbe a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera dirigenziale dopo ben 28 anni all’Inter, partendo da segretario del settore giovanile e arrivando a dirigerlo insieme a Beppe Baresi dal 2001. Una piccola parentesi allo Spezia (sempre in quota Inter) dove occupò un posto nel Consiglio di Amministrazione per due anni, e poi eccolo al fianco di Marco Branca dal dicembre 2010 per un ruolo da protagonista nel Triplete nerazzurro.

Dal 2014 subentra proprio a Branca in quel ruolo che ricopre tuttora, avendo come secondo proprio Baccin negli ultimi anni, attraversando ben quattro proprietà differenti, da Moratti a Oaktree, passando da Thoir e Suning, con una sequenza di grandi colpi portati ad Appiano: i croati Kovacic e Brozovic (aspettando di vedere Sucic, che tanto bene ha fatto nel suo esordio contro il Torino), e più di recente la grande cessione di Onana al Manchester United. Non mancano ovviamente i rimpianti, uno su tutti, quello di non essere riuscito a portare a Milano Kvaratskhelia, che ha fatto le fortune del Napoli sotto la gestione di Luciano Spalletti, un altro passato in nerazzurro.

Il mercato sta per finire, e l’offerta araba potrebbe rappresentare per Ausilio e Baccin un vero e proprio treno da prendere al volo, vista la possibilità che passi effettivamente solamente questa volta. Lasciare l’Inter significherebbe cambiare vita e per il club sarebbe una vera e propria rivoluzione dirigenziale dopo quella tecnica con l’addio quasi a sorpresa di Simone Inzaghi qualche mese fa. Ma prima c’è un mercato da concludere cercando di perfezionare al meglio la rosa a disposizione di Cristian Chivu.