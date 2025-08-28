La Juventus rinnova con Balocco: 18 anni di partnership con il brand piemontese

Il legame fra Juventus e Balocco, iniziato nel 2010, andrà avanti ancora almeno fino al 2028. Infatti, nella giornata di oggi, il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo di contratto con l’Official Partner della Prima Squadra Maschile, ma anche, per la prima volta, ci sarà una collaborazione con la Juventus Women e la Juventus Next Gen.

L’estensione dell’accordo prevede la presenza del marchio Balocco sul fronte della maglia di allenamento ufficiale, così come sulla maglia e sulla giacca pre-partita di Women e Next Gen. Il logo sarà, inoltre, visibile sui LED a bordocampo durante le gare interne di Serie A e Coppa Italia Femminile della Juventus Women e di Serie C e Coppa Italia Serie C per la Next Gen. La partnership includerà anche collaborazioni con i Junior Member bianconeri, visibilità sui backdrop interviste pre e post-match e una serie di attivazioni digitali dedicate sulle piattaforme ufficiali Juventus.

Damien Comolli, Direttore Generale di Juventus, ha commentato: «Il rinnovo di questa partnership rappresenta un segno tangibile dell’impegno reciproco e della fidelizzazione che lega due aziende storiche del territorio. Siamo particolarmente orgogliosi dell’ampliamento che coinvolge la nostra Prima Squadra Femminile e la formazione Next Gen, perché certifica il grande lavoro svolto dalla Società in ambito femminile e giovanile, ampliando il raggio d’azione e creando sinergie che ci spingono verso traguardi sempre più ambiziosi. Insieme, siamo pronti ad affrontare le sfide future con determinazione e passione».

«Crediamo profondamente nello sport come leva educativa e sociale e siamo orgogliosi di ampliare la nostra storica partnership con Juventus. Sostenere il calcio femminile e i giovani talenti significa per noi dare concretezza a valori come l’inclusione, la crescita personale e il lavoro di squadra. L’estensione della collaborazione a Juventus Women e Juventus Next Gen rappresenta anche un’opportunità strategica per entrare in contatto con un pubblico sempre più ampio e trasversale, che comprende nuove generazioni e mondo femminile, dentro e fuori dal campo», commenta Gianfranco Bessone, Direttore Amministrativo e Membro del CdA di Balocco.