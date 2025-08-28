Milan, ufficiale: per Jashari frattura composta del perone destro

«Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo». Così il club rossonero ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista svizzero.

Come spiegato anche da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Jashari si è infortunato a seguito di uno scontro di gioco con Santiago Gimenez durante la partitella di giovedì mattina, prima della trasferta di Lecce che quindi non vedrà tra i protagonisti il centrocampista svizzero.

Come prima conseguenza di questo infortunio, il Milan ha bloccato la cessione di Yunus Musah, dato a un passo dall’Atalanta, visto che l’eventuale sostituto dello statunitense non è ancora arrivato a Milanello nonostante vari tentativi del direttore sportivo Igli Tare di dare un altro innesto ad Allegri in mediana.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, le prime stime indicano in otto settimane, quindi due mesi, i tempi di recupero per il centrocampista arrivato dal Brugge questa estate dopo una lunghissima ed estenuante trattativa.