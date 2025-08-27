Chukwueze al Fulham: il Milan verso il record storico di plusvalenze

A pochi giorni dalla fine della sessione estiva del mercato dei trasferimenti, il Milan è ancora al lavoro per completare diversi colpi e consegnare la rosa definitiva a Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore il club rossonero avrebbe accelerato per la cessione dell’esterno d’attacco Samuel Chukwueze, ma rimane in uscita anche Yunus Musah, mentre in entrata i nomi sono quelli di Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot e come terzo acquisto un difensore centrale.

Un vero e proprio cantiere aperto quello rossonero, che dovrà trovare presto una quadra considerando anche il pessimo avvio in campionato legato alla sconfitta interna contro la Cremonese, partenza ben lontana dalle ambizioni di ritorno in Champions League. La cessione di Chukwueze sembra essere quella più vicino alla definizione e si dovrebbe concretizzare per 22 milioni di base fissa più bonus. Cifre che farebbero registrare ai rossoneri un’altra plusvalenza – nell’ordine di poco più di 9 milioni di euro – da iscrivere nel bilancio 2025/26.

Considerando anche tutti gli altri affari portati a termine, se l’uscita di Chukwueze si concretizzasse (e se tutte le cifre fossero confermate) il Milan realizzerebbe il record di plusvalenze della sua storia in un unico esercizio, superando quota 81 milioni di euro. Mai i rossoneri hanno toccato vette di questo tipo, con il precedente record risalente alla stagione 2001/02 (dove spiccano le cessioni di Francesco Coco e Umit Davala all’Inter).

Sul podio si posizionerebbe anche la stagione 2024/25, spinta in primis dalla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e da altre uscite come quella di Kalulu, riscattato dalla Juventus, o dalla cessione di Morata al Como (che come ha svelato Calcio e Finanza impatterà sui conti della stagione scorsa). La top 5 di questa particolare classifica si chiude con l’esercizio 2009 – relativo alla cessione di Ricardo Kakà al Real Madrid in estate – e con il bilancio 2012, quando Ibrahimovic e Thiago Silva furono venduti entrambi al Paris Saint-Germain, cessioni che segnarono l’inizio del periodo più complicato della gestione Berlusconi.