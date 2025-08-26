Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Il campionato 2025/26 è appena cominciato, e anche per questa stagione Calcio e Finanza seguirà passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Lo scorso anno, il campionato si è chiuso con una media di 30.24 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,41%. Un dato importante, che le società si augurano di replicare anche nella nuova edizione della competizione.

Dopo il successo dell’Inter nella stagione 2023/24, lo scorso anno il primo posto è toccato al Milan, che con una media di 71.545 spettatori si è posizionato proprio davanti ai nerazzurri, fermi a poco più di 71mila. Le due milanesi – seppur con risultati sportivi diametralmente opposti – hanno raccolto il maggior numero di tifosi, mentre in termini di riempimento il primo posto se lo è aggiudicato il Cagliari, che ha toccato quasi quota 98%.

Un dato, quello delle presenze, che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato. Tornando allo scorso anno, la Serie A h chiuso la stagione 2024/25 con oltre 30mila spettatori di media per la seconda stagione consecutiva: non succedeva da fine anni ‘90, quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000).

Serie A spettatori 2025 2026 – Il Milan inizia in vetta

Guardando alla classifica spettatori stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2025/26, il Milan inizia la sua stagione esattamente come l’aveva terminata: in testa per quanto riguarda gli spalti e in grossa difficoltà sul campo. I rossoneri (oltre 75mila spettatori) sono inseguiti dall’Inter, mentre il terzo posto è della Roma. La classifica andrà via via delineandosi con il passare dei turni, quando tutte le squadre avranno giocato almeno qualche partita casalinga. La classifica, è bene ricordarlo, tiene conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio, dato che non viene reso noto pubblicamente. Questo significa che potrà capitare di notare una disparità tra i numeri e le presenze sugli spalti, con alcune sfide durante l’anno (soprattutto in inverno, magari quelle meno blasonate) potrebbero raccogliere una fetta inferiore di pubblico. Dopo la prima giornata la media supera i 37mila spettatori.

Serie A spettatori 2025 2026 – Il tasso di riempimento

Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A. Nella prima giornata, otto società su dieci hanno superato il 90% con vette altissime per Como, Juventus e Milan, tutte oltre il 99%. La media di riempimento si avvicina al 95%, ma per avere un dato più lineare bisognerà comunque attendere qualche giornata e che tutte le squadre abbiano giocato in casa almeno una partita.