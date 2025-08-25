Puma, la famiglia Pinault pronta a vendere: interessi dalla Cina

La famiglia Pinault, che controlla il colosso del lusso Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga) e il Rennes (club che milita nella Ligue 1 francese), sta valutando diverse opzioni per Puma, inclusa una possibile vendita, dopo che il marchio sportivo tedesco ha perso circa metà della sua capitalizzazione di mercato nell’ultimo anno.

Infatti, nelle ultime settimane i Pinault starebbero lavorando con potenziali acquirenti per trovare una quadra. Fra i soggetti interessati ci sarebbero Anta Sports Products Ltd. e Li Ning Co. Sono stati sondati anche altri gruppi dell’abbigliamento sportivo negli Stati Uniti, oltre a fondi sovrani del Medio Oriente.

I Pinault detengono una partecipazione del 28,7% in Puma, società quotata alla Borsa Francoforte (oggi il titolo registra un +16% con le azioni arrivate a superare i 22 euro), attraverso la holding Artémis, che è anche l’azionista di controllo di Kering SA. In caso di vendita, la famiglia cercherebbe con ogni probabilità un premio significativo. Le azioni Puma hanno perso circa il 50% negli ultimi 12 mesi, penalizzate dal calo della domanda di articoli sportivi e fitness e dai timori legati all’impatto dei dazi statunitensi. La società ha ora una capitalizzazione di mercato di circa 2,82 miliardi di euro, in netta risalita grazie allo sprint odierno.

Mentre si attendono novità da questa situazione, con le trattative che sono appena iniziate, Puma sta provando a rilanciarsi grazie al nuovo corso di Arthur Hoeld, nominato di recente come CEO. Inoltre, la società tedesca ha recentemente nominato Andreas Hubert, ex dirigente Adidas, come nuovo direttore operativo. Hubert ha alle spalle 20 anni in Adidas, dove negli ultimi quattro ha ricoperto il ruolo di Chief Information Officer.

Fondata nel 1948, Puma ha registrato lo scorso anno 281,6 milioni di utile netto e 8,8 miliardi di ricavi, con una forza lavoro globale di circa 22.000 dipendenti. Tra le sponsorizzazioni nel mondo dello sport figurano il Manchester City in Premier League, il Milan in Serie A, la nazionale portoghese, solo per citarne qualcuna.

Anta Sports Products possiede marchi come Fila, Descente, Kolon Sport e Jack Wolfskin ed è stata parte di un consorzio che nel 2019 ha acquisito la finlandese Amer Sports Oyj (produttrice delle racchette Wilson e delle mazze da baseball Louisville Slugger) per circa 4,6 miliardi di euro.

Li Ning, fondata nel 1990 dall’omonimo leggendario ginnasta cinese, progetta e vende calzature, abbigliamento e accessori sportivi professionali e leisure. Oltre al proprio marchio, possiede o gestisce in licenza altri brand sportivi, tra cui Double Happiness (tennis da tavolo), Aigle (outdoor) e Kason (badminton).