Il Football Video Support sbarca in Primavera: sarà usato in Supercoppa

Dopo aver visto il Football Video Support all’opera nella prima giornata di Serie C, con anche qualche polemica che ha portato a un cambio di protocollo immediato, il sistema FIFA è pronto a fare il suo debutto anche nel mondo della Primavera.

Infatti, come annunciato dalla Lega Serie A, il FVS sarà usato anche nella finale di Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari, in programma martedì 26 agosto alle ore 18.30 all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano. Il protocollo è lo stesso di quello usato in Serie C.

Le squadre potranno richiedere la rivalutazione di un’azione, qualora rientri nelle casistiche delle situazioni considerate determinanti per il risultato, le stesse solitamente prese in considerazione nell’utilizzo del VAR (gol, rigori, cartellini rossi, scambi di persona). Infatti, ogni formazione avrà a disposizione due challenge: qualora la decisione presa in campo venisse confermata dal direttore di gara, la squadra che ha chiesto la revisione perderebbe il challenge, altrimenti lo manterrebbe.

«L’introduzione del Football Video Support nella Finale di Supercoppa Primavera è un’ulteriore dimostrazione di come la Lega Serie A sia costantemente pronta a sperimentare e adottare le migliori innovazioni tecnologiche al servizio del gioco – ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Crediamo fortemente nella crescita dei nostri giovani calciatori, e offrire loro strumenti moderni anche nelle competizioni giovanili significa valorizzare il talento e prepararli al meglio per i massimi livelli professionistici».