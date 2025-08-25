Insulti a McKennie, il Parma: «Condanniamo ogni forma di razzismo»

Nella serata di ieri, al termine della partita fra Juventus e Parma all’Allianz Stadium, il club bianconero ha denunciato pubblicamente alcuni insulti razzisti provenienti dal settore ospiti nei confronti di Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense stava eseguendo alcune esercitazioni insieme ai compagni che non hanno preso parte alla prima giornata di campionato. E mentre si trovava sul campo sarebbe stato oggetto di espressioni razziste da parte di alcuni tifosi del Parma ancora presenti nel settore ospiti in attesa di lasciare lo stadio.

Dopo il messaggio di denuncia della Juventus, questo pomeriggio è arrivata anche la nota ufficiale a riguardo del Parma: «Parma Calcio, in riferimento a quanto accaduto ieri sera al termine del match all’Allianz Stadium di Torino, condanna fermamente ogni forma di razzismo e di discriminazione, dentro e fuori dal campo».

«Episodi di razzismo, o di qualsiasi altra natura denigrante, non devono mai essere tollerati e non sono ammissibili. Pertanto, vanno affrontati, combattuti e condannati in ogni contesto. Il Presidente Kyle J. Krause, assieme a tutto il Parma Calcio, ribadisce l’impegno quotidiano per diffondere una cultura che pone le sue radici sui valori fondamentali come rispetto, inclusione e uguaglianza», conclude la nota.