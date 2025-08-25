La Juventus denuncia: «Insulti razzisti a McKennie dal settore ospiti»

La Juventus di Igor Tudor ha iniziato al meglio il proprio campionato con una vittoria per 2-0 contro il Parma. Ma il successo dei bianconeri è stato rovinato da quello che è successo ben dopo il triplice fischio dell’arbitro Marcenaro.

Infatti, come raccontato dalla Juve stessa tramite una nota, al termine della partita, come è solito fare, Tudor ha ordinato ai giocatori non entrati in campo di svolgere una serie di esercizi in campo. Questi si sono svolti sotto lo spicchio di stadio riservato ai tifosi del Parma che attendevano di lasciare l’Allianz Stadium. Proprio in quel momento sono stati rivolti insulti razzisti nei confronti di Weston McKennie.

«Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston McKennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara – si legge nel messaggio del club bianconero pubblicato su X –. La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili».

Il club bianconero è da sempre molto attento al tema del razzismo e nei precedenti episodi capitati all’Allianz Stadium, che è munito di un grande numero di telecamere per il controllo interno, ha provveduto al daspo contro le persone che si sono macchiate di comportamenti contrari al regolamento dell’impianto.