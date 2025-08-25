Dove vedere sorteggio Champions League: data, orario e diretta TV e streaming

Dove vedere sorteggio Champions League? L’attesa è finita: sta per arrivare il momento più atteso dai tifosi di tutta Europa, il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2025/26. Un appuntamento che deciderà il cammino delle quattro italiane – Juventus, Inter, Napoli e Atalanta – e che tutti gli appassionati vogliono seguire in diretta.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere sorteggio Champions League, con dettagli su orari e canali TV/streaming.

Quando si svolge il sorteggio Champions League 2025/26

La cerimonia si terrà giovedì 28 agosto 2025 presso il prestigioso Grimaldi Forum di Montecarlo. L’orario di inizio è fissato per le 18:00 italiane, con una durata stimata di oltre un’ora, considerando anche interviste e premiazioni UEFA.

Dove vedere sorteggio Champions League in diretta TV

In Italia il sorteggio sarà trasmesso in esclusiva dalle emittenti che detengono i diritti tv della competizione: Sky e Amazon. In particolare, sarà visibile su:

Sky Sport 24

Sky Sport Football

Gli abbonati potranno seguire l’evento anche in mobilità grazie a Sky Go.

Dove vedere sorteggio Champions League in streaming

Per chi preferisce la visione online, ci sono diverse alternative:

Amazon Prime Video: la piattaforma streaming di Amazon

la piattaforma streaming di Amazon NOW : la piattaforma streaming di Sky.

: la piattaforma streaming di Sky. Sky Go : per gli abbonati Sky.

: per gli abbonati Sky. Sky Sport 24 su YouTube : come accaduto in passato, la diretta potrebbe essere trasmessa anche in chiaro.

: come accaduto in passato, la diretta potrebbe essere trasmessa anche in chiaro. UEFA.com e UEFA.tv: l’evento sarà disponibile gratuitamente anche sui canali ufficiali UEFA, inclusa YouTube.

Perché è importante seguire il sorteggio

Il sorteggio rappresenta un momento cruciale della stagione: sarà proprio qui che le italiane scopriranno le avversarie della fase a gironi. Non solo: l’evento è arricchito dai riconoscimenti UEFA ai migliori giocatori e allenatori della stagione passata.

Seguire la cerimonia in diretta significa vivere in tempo reale le emozioni e le sorprese di un appuntamento che dà ufficialmente il via alla nuova stagione europea.