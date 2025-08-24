Non è ancora finito il tempo delle riflessioni in Casa Milan in merito al possibile acquisto di Victor Boniface dal Bayer Leverkusen in prestito oneroso annuale con diritto di riscatto.

Intanto il calciatore nigeriano classe 2000, dopo due giorni di test fisici e atletici, sta tornando in Germania da dove aspetterà la scelta ufficiale del club rossonero che, come confermato dal direttore sportivo Igli Tare prima della sconfitta a San Siro contro la Cremonese, sta riflettendo approfonditamente prima di concludere un acquisto ritenuto tanto importante quanto importante, soprattutto dopo aver assistito alla prestazione con sconfitta contro i grigiorossi. Ma come impatterebbe l’arrivo di Boniface sul bilancio 2025/26 del Milan?

Boniface costo Milan – Le cifre dell’eventuale operazione

A far pendere l’ago della bilancia verso Boniface sono le condizioni economiche a cui ha aperto il Leverkusen. Infatti, i due club si sono accordati a inizio settimana per un’operazione sulla base di un prestito annuale oneroso di circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto in favore dei rossoneri per altri 24 milioni.

Per quanto riguarda invece lo stipendio, in Germania – secondo quanto riportato da Sky Deutschland – Boniface era legato al Leverkusen da un’intesa da 3 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore ha siglato un’intesa annuale con i rossoneri e in caso di riscatto da parte del Milan ecco che Boniface siglerebbe un contratto da altri quattro anni fino al 2030.

Considerando il prestito oneroso di 5 milioni più l’ingaggio lordo di Boniface, pari a 5,55 milioni di euro (considerando i 3 milioni netti percepiti attualmente), l’approdo in rossonero dell’attaccante nigeriano inciderebbe sul bilancio del club rossonero che si chiuderà a giugno 2026 per una cifra totale di circa 10,55 milioni di euro. Sono ore di attesa, con una decisione definitiva del Milan che dovrebbe arrivare a breve.