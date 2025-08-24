Serie A, accordo per i diritti tv nell'area MENA: 25 milioni da StarzPlay fino al 2028

L’Assemblea di Lega Serie A, svoltasi sabato mattina in collegamento video, ha approvato l’assegnazione dei diritti televisivi del massimo campionato nell’area MENA, Medio Oriente e Nord Africa fino al 2028 a StarzPlay.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, questo nuovo contratto garantisce alla Serie A un ottimo introito quantificabile in 28 milioni di euro per il triennio 2025-2028 e che finisce nell’insieme dei diritti televisivi ceduti all’estero, segmento che è da sempre considerato molto importante e che i vertici del calcio italiano stanno provando a far rendere sempre di più.

L’accordo con StarzPlay è stato seguito in prima persona da Guido Fienga, ex CEO di Roma e Al Nassr e oggi responsabile degli investimenti nello sport di PIF, il fondo governativo dell’Arabia Saudita proprietario del Newcastle e dei quattro più importanti club del campionato locale (Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli). Infine, questo nuovo accordo prevede anche eventi collaterali e saranno coinvolti le principali tv e media broadcaster dell’area.