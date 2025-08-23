Mondiali 2026, il sorteggio dei gironi si svolgerà al Kennedy Center di Washington DC

Nella serata italiana di ieri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i sorteggi della fase a gironi dei Mondiali 2026, che si giocheranno in USA, Messico e Canada, si terranno il prossimo 5 dicembre al Kennedy Center di Washington DC.

Insieme al presidente USA, durante questo annuncio avvenuto dallo studio ovale della Casa Bianca, c’era anche il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Il Kennedy Center diventerà quindi la prima tappa del cammino delle 48 nazionali qualificate alla competizione iridata, anche se a dicembre il quadro completo delle partecipanti non sarà ancora definito.

Inoltre, come annunciato da una nota della FIFA, per la prima volta nella storia del sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA, i tifosi di ciascuna delle 16 città ospitanti (due in Canada, tre in Messico e 11 negli Stati Uniti) potranno partecipare a uno speciale sorteggio che offrirà la possibilità di vincere l’ingresso gratuito all’evento del 5 dicembre con incluso un pacchetto VIP. A ciascuna città ospitante sarà destinato un numero limitato di biglietti.

«Siamo entusiasti di ospitare il sorteggio finale più atteso della storia della Coppa del Mondo FIFA nel cuore culturale e artistico degli Stati Uniti, il Kennedy Center di Washington DC – ha commentato Infantino –. Il sorteggio è una tappa fondamentale del torneo e contribuirà ad alimentare l’attesa per il più grande evento sportivo di sempre, mentre ci prepariamo a numerosi appuntamenti FIFA di rilievo in tutta l’America del Nord nel corso del 2026. Non vediamo l’ora di accogliere le delegazioni delle squadre, i nostri partner, i media internazionali e, in maniera unica, i tifosi rappresentanti le 16 splendide città ospitanti, nella capitale degli Stati Uniti per questa importante occasione».

Il sorteggio inizierà alle ore 12.00 locali, le 18.00 italiane, e sarà trasmesso nei tre paesi ospitanti e in tutto il mondo dai Media Partner della FIFA. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito, anche se si sa dove saranno piazzate le tre nazionali ospitanti, che come sempre sono già qualificate e saranno divise. Il Messico sarà nel girone A, B per il Canada, mentre gli Stati Uniti saranno nel raggruppamento C.

Oltre ai tre paesi ospitanti, 10 nazioni si sono già qualificate per la Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno:

Giappone

Nuova Zelanda

Iran

Argentina

Uzbekistan

Corea del Sud

Giordania

Australia

Brasile

Ecuador

Si tratterà dell’esordio assoluto per nazionali come Corea del Sud, Nuova Zelanda e Uzbekistan. In totale, 42 delle 48 squadre che prenderanno parte alla competizione in Canada, Messico e Stati Uniti saranno note al momento del sorteggio, mentre i restanti sei posti disponibili saranno assegnati attraverso gli spareggi di marzo 2026.