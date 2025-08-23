Serie C, primo rigore a chiamata: il nuovo Football Video Support subito protagonista

Il campionato di Serie C è appena iniziato ed è già entrato nella storia. Infatti, nella serata di ieri, al 22′ del primo tempo di Perugia-Guidonia, il tecnico ospite Ciro Ginestra ha usato per la prima volta l’ausilio del Football Video Support (FVS), il sistema in sperimentazione proprio nel terzo campionato professionistico italiano (ecco come funziona).

Il tecnico del Guidonia ha richiamato l’attenzione dell’arbitro per un fallo di mano nella propria area di Giraudo del Perugia che non era stato ravvisato. Non essendoci il VAR in Serie C, l’unico motivo per cui il direttore di gara può rivedere un’azione è proprio su segnalazione di una delle due panchine. Il fallo di mano è stato rivisto, giudicato punibile dal signor Zuppi di Firenze che ha assegnato un calcio di rigore al Guidonia. Sul dischetto è andato Bernadotto che però si è fatto parare il tiro dagli 11 metri dal portiere di casa, Gemello.

Ma il lavoro del FVS non è finito qui. Infatti, a Livorno, proprio sotto gli occhi del presidente della Commissione Arbitri della FIFA Pierluigi Collina, dove i toscani ospitavano la Ternana, al 29° del primo tempo è toccato al tecnico ospite, Fabio Liverani, richiamare l’arbitro a un on field review. L’allenatore dei rossoverdi ha chiesto l’espulsione di un giocatore del Livorno per un fallo ai danni di Tito. L’arbitro Gianquinto della sezione di Parma, richiamato al monitor, dopo un’analisi approfondita dell’azione ha deciso di non assecondare la richiesta di Liverani, e non ha espulso il livornese Mawete, autore del fallo, che è stato solo ammonito. La Ternana era rimasta quindi solamente con una possibilità di chiamare un altro intervento del FVS.

«La missione della nostra categoria è quella di provare a testare, di sperimentare, e questa sera il test è molto importante perché viene seguito anche dalla FIFA – ha commentato il presidente della Lega Pro Matteo Marani, presente anche lui a Livorno, a Sky –. Ringrazio proprio l’organo calcistico e Collina perché hanno scelto la nostra lega e la nostra categoria per sperimentare il FVS, e voglio ringraziare anche Orsato e tutti gli arbitri che hanno fatto con noi un grande lavoro in questo ultimo mese, perché dovevamo farci trovare tutti preparati. È una serata storica che entra nel calcio, e ribadisco una cosa: chiamiamolo FVS, non in altri modi».