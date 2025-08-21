Continua anche nella stagione 2025/26 la lotta della Lega Serie A alla pirateria. E in occasione della prima e seconda giornata, il massimo campionato italiano promuoverà, per la sesta stagione, la propria campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva, che quest’anno coinvolgerà anche i campi di Serie B e Serie C grazie alla profonda collaborazione tra le tre Leghe del calcio professionistico italiano.

Come si legge nella nota ufficiale della Lega Serie A, l‘impatto della pirateria in Italia nel 2024 ha portato ai seguenti dati, secondo l’indagine FAPAV/Ipsos relativa al 2024:

Il 38% degli adulti italiani ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi ed eventi sportivi live;

degli adulti italiani ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi ed eventi sportivi live; 295 milioni gli atti di pirateria stimati;

gli atti di pirateria stimati; 2,2 miliardi di euro la stima del fatturato perso da tutti i settori economici italiani a causa della pirateria di film, serie/fiction, sport live;

di euro la stima del fatturato perso da tutti i settori economici italiani a causa della pirateria di film, serie/fiction, sport live; Oltre 12.000 posti di lavoro a rischio a causa della pirateria audiovisiva;

posti di lavoro a rischio a causa della pirateria audiovisiva; il 75% dei pirati adolescenti e il 78% dei pirati adulti è consapevole che la pirateria sia un reato;

dei pirati adolescenti e il dei pirati adulti è consapevole che la pirateria sia un reato; il 49% ritiene di NON creare danni rilevanti piratando;

ritiene di NON creare danni rilevanti piratando; il 47% dei pirati entrati in contatto con i siti web oscurati si è convertito a fonti legali.

«Il messaggio che vogliamo trasmettere con la nostra campagna è chiaro: guardare illegalmente una partita produce un danno economico consistente al calcio italiano e ne indebolisce le possibilità di successo nelle competizioni europee – ha commentato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A –. Ma soprattutto comporta gravi conseguenze economiche, reputazionali e perfino penali per chi fruisce di contenuti pirata. Infatti, grazie alla meritevole azione della Guardia di Finanza, da quest’anno chi utilizza piattaforme di streaming non autorizzate è concretamente esposto a sanzioni, sia penali sia pecuniarie, e può incorrere in procedimenti giudiziari, con ripercussioni anche sulla vita privata e professionale».

«Dobbiamo proteggere il valore del Campionato e la competitività dei nostri Club a livello internazionale e questo risultato si ottiene solo attraverso una presa di coscienza e di responsabilità da parte dei nostri tifosi. Per questo siamo molto soddisfatti che anche la Lega B e la Lega Pro abbiano deciso di unirsi a noi in questa sfida fondamentale per il rilancio del calcio italiano, poiché grazie alla loro collaborazione riusciremo a raggiungere tutto il pubblico dei tifosi in Italia. #STOPIRACY – LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO», ha concluso De Siervo.