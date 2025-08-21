Juventus, accordo con Giorgio Armani per il nuovo guardaroba formale

Nella mattinata odierna la Juventus, attraverso una nota sul proprio sito, ha ufficializzato una nuova collaborazione con Giorgio Armani che per la prima volta firmerà il guardaroba formale del club bianconero.

La partnership prevede la realizzazione di una selezione di abiti firmati Giorgio Armani, pensati per accompagnare i giocatori della prima squadra maschile in tutte le occasioni ufficiali fuori dal campo, durante le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027.

«I look studiati per i due momenti principali della stagione –competizioni nazionali ed europee – esprimono l’equilibrio tra ricercatezza sartoriale e comfort contemporaneo, con linee fluide, cura dei dettagli, materiali pregiati e una palette centrata sull’iconico blu notte, distintivo dello stile Armani», si legge nella nota pubblicata sul sito della Juventus».

«Il guardaroba si compone di completi con overshirt con collo a camicia in crêpe, e in cashmere idrorepellente per la stagione più fredda, pantaloni morbidi, t-shirt, polo e dolcevita in lana leggera. Per gli appuntamenti europei, i completi hanno giacche totalmente decostruite e pantaloni dalla linea morbida, da indossare con polo e t-shirt in viscosa. Un abito più elegante, color blu notte, creato per i momenti di rappresentanza e le occasioni speciali, è abbinato a camicia bianca e cravatta con logo jacquard. Con questa nuova collaborazione, Giorgio Armani conferma la propria vicinanza al mondo dello sport, riaffermando un’estetica capace di coniugare eleganza e funzionalità, per rispondere alle esigenze specifiche degli atleti», conclude la nota.

Va ricordato come Armani, tramite il marchio EA7, appare sulle divise da gioco del Napoli grazie a una collaborazione con il club di Aurelio De Laurentiis, che comunque continua ad autoprodursi le maglie senza l’ausilio di un vero e proprio sponsor tecnico.