Napoli, De Laurentiis: «Minacciati da Kvara. Cedendo lui e Osimhen avrei preso Gyokeres»

In attesa di capire le prossime mosse del Napoli in sede di calciomercato, soprattutto in attacco dove Antonio Conte deve fare i conti con il grave infortunio muscolare accordo a Romelu Lukaku, il patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha percorso l’evolversi della situazione attaccanti in casa Napoli negli ultimi anni. In special modo parlando di due cessioni molto pesanti: Khvicha Kvaratskhelia e di Victor Osimhen.

Parlando di Kvara, il presidente De Laurentiis ha ammesso alla rivista Sette de Il Corriere della Sera: «Ho dovuto cederlo perché il suo procuratore minacciava di ricorrere all’articolo 17. Dopo la prima straordinaria stagione di Kvaratskhelia ci siamo subito mossi per negoziare un rinnovo, aumentando il suo stipendio e proponendogli una cifra molto significativa, consapevoli che un compenso troppo basso avrebbe attirato l’interesse di molti club pronti a offrirgli contratti faraonici. Tuttavia, il suo agente aveva altri piani sia per sé sia per il giocatore».

Ed ecco quindi la cessione di Kvara a gennaio 2025, con il Napoli in piena corsa per le posizione di vertice del campionato, che si è concluso con la vittoria proprio degli azzurri. Un successo costruito dalla panchina da Antonio Conte. «Molti anni fa lo incontrai alle Maldive – racconta De Laurentiis –. Sul lavoro è instancabile, proprio come me. È chiaro che entrambi amiamo profondamente ciò che facciamo, e per me questo è fondamentale. Polemico? Io preferisco dire visionario. A 34 anni mi sentivo pronto per pronunciare la frase decisiva: “da ora si fa come dico io'” E, tutto sommato, è andata piuttosto bene».

Tornando al mercato, De Laurentiis rivela inoltre la sua strategia, ormai naufragata, per quanto riguardava l’attacco del Napoli: «Alla fine del secondo anno contrattuale di Kvara c’è stato l’Europeo in Germania. Io, Manna e Chiavelli siamo volati a Düsseldorf per risolvere la situazione, ma Mamuka Jugeli (l’agente dell’esterno georgiano, ndr) ha continuato a prendere tempo, sostenendo che Giuntoli gli avesse promesso dei soldi mai corrisposti. Una bugia, facile da verificare. Avrei potuto venderlo in quel momento: il PSG aveva offerto oltre 200 milioni di euro per il pacchetto Kvara-Osimhen. Tuttavia, avevo promesso a Conte di trattenerlo e non me la sono sentita. Con quei fondi, l’idea era di acquistare Gyokeres».

Ora il Napoli ha investito per Lorenzo Lucca, proprio nell’estate in cui, a cifre molto importanti, Gyokeres è passato dallo Sporting Lisbona all’Arsenal. Ma il mercato degli attaccanti non è concluso in casa Napoli visto che, come detto in precedenza, ora il club sta sondando il mercato per reperire una nuova punta da mettere a disposizione del tecnico salentino visto il grave infortunio di Lukaku.