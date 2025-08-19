Trauma elongativo al polpaccio destro nella gara contro il Bari. E’ questo il responso dell’infortunio occorso al calciatore del Milan Rafael Leao nella partita valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Un problema che lo ha costretto a lasciare il campo dopo poco più di un quarto d’ora, quando aveva trovato la rete del vantaggio milanista con un bel colpo di testa.
Il giocatore non sarà quindi a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita contro la Cremonese, la prima del campionato di Serie A del Milan, in programma sabato 23 agosto alle ore 20.45. Leao verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce.