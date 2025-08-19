Il futuro di Kristjan Asllani sarà molto probabilmente lontano dall’Inter. Manca ancora il via libera definitivo, ma il centrocampista dovrebbe indossare la maglia del Bologna nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni di mercato, il calciatore si trasferirà a titolo definitivo con una percentuale sulla rivendita in favore dei nerazzurri.

Mancano pochi passi per l’intesa tra i felsinei e il calciatore, mentre la trattativa tra i club è di fatto conclusa. La prima proposta del Bologna era di 9 milioni più il 40% sulla rivendita, mentre la seconda è salita a 10 milioni più il 30%. La formula che potrebbe chiudere l’operazione prevede 10 milioni di euro più il 40% di una futura cessione.

Asllani plusvalenza Inter – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterà questa cessione sui conti dell’Inter? Quale sarà l’effetto sul bilancio 2025/26? Partendo dai dati ufficiali di cui siamo in possesso, Asllani aveva un costo storico di oltre 15,7 milioni di euro al 30 giugno 2024. Il suo valore residuo a bilancio era invece pari a circa 9,6 milioni di euro ed è sceso ulteriormente a 7,2 milioni circa, considerando il rinnovo fino al 2028 firmato a settembre 2024.

Una cessione per 10 milioni di euro garantirebbe all’Inter una plusvalenza di 2,8 milioni di euro circa. Per valutare l’effetto complessivo sui conti, a questa cifra vanno sommati anche il risparmio della quota ammortamento (2,4 milioni) e dello stipendio lordo (2,4 milioni) per un impatto totale – considerando la plusvalenza – per 7,6 milioni di euro.