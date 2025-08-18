Sinner Alcaraz Cincinnati dove vederla: data, orario e diretta tv

Sinner contro Alcaraz. Ancora loro, sempre loro. La finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025 sarà l’ennesimo capitolo di una delle rivalità più affascinanti del tennis moderno. Jannik Sinner, numero uno del mondo, dopo aver superato in semifinale il francese Atmane, sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che a sua volta ha avuto la meglio sul tedesco Zverev.

Sinner Alcaraz Cincinnati dove vederla in diretta tv e streaming

La finale di Cincinnati è in programma lunedì 18 luglio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per chi preferisce seguire l’incontro in streaming, la sfida sarà visibile su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma on demand di Sky.

Dunque, per tutti i tifosi italiani che non vogliono perdersi il grande spettacolo, la risposta a “Sinner Alcaraz Cincinnati dove vederla” è semplice: basterà sintonizzarsi su Sky o collegarsi a NOW per vivere live un appuntamento imperdibile.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Quella di Cincinnati sarà la quattordicesima sfida ufficiale tra i due campioni. Finora il bilancio sorride ad Alcaraz, avanti 8-5 negli scontri diretti. Tuttavia, Sinner ha vinto l’ultimo incrocio più importante: la finale di Wimbledon, interrotta una striscia di cinque vittorie consecutive da parte dello spagnolo.

Una rivalità destinata a entrare nella storia

Sinner e Alcaraz rappresentano il presente e il futuro del tennis mondiale. Ogni volta che si affrontano regalano partite spettacolari, cariche di intensità e colpi da manuale. La finale di Cincinnati non farà eccezione e si preannuncia come un match da non perdere per gli appassionati.

In attesa del verdetto, una certezza c’è già: Sinner-Alcaraz Cincinnati è la partita che tutti aspettano, e ora sappiamo anche dove vederla.