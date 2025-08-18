Lazio, la pre-season della Media Company: 300mila connessioni e 100 ore live

Con la gara disputata nella serata di sabato 16 agosto a Rieti si è conclusa la pre–season della Lazio. Oltre 6.000 spettatori hanno seguito l’incontro dagli spalti e circa 54.000 utenti si sono collegati attraverso la Media Company biancoceleste, portando il totale a oltre 300.000 connessioni durante l’intero periodo di preparazione trasmettendo oltre 100 ore di live in 30 giorni.

Un bilancio positivo – scrive la società biancoceleste in una nota – che conferma la solidità del percorso intrapreso: valorizzazione dei dati, crescita dell’ecosistema digitale e sviluppo dell’advertising rappresentano la strada giusta, sulla quale continueremo a investire già da domani.

Nel solo fine settimana la Media Company ha trasmesso gratuitamente contenuti esclusivi:

l’esordio della Primavera,

l’amichevole della Prima Squadra,

e ieri sera, alle ore 21, l’ultima amichevole della Lazio Women contro la Fiorentina.

Parallelamente, è proseguita la crescita delle piattaforme digitali del Club:

gli utenti registrati su sito e app ufficiali sono aumentati del +32%;

Instagram ha registrato un incremento del +22% negli account raggiunti, +24% nelle visualizzazioni da non follower e +12% nelle visualizzazioni da follower;

Facebook ha segnato un +60% di visualizzazioni nette (da 5,3 mln a 8,4 mln), +67% di interaction e +91% di follower;

X ha registrato un +3,4% nel tasso di interazione e un +27% nelle condivisioni.

Uno sforzo produttivo da vero e proprio broadcaster, che testimonia la volontà del club di offrire contenuti esclusivi e gratuiti di alta qualità, rafforzando il legame con i tifosi e proiettando la Lazio in una dimensione mediatica innovativa. «La stella polare resta la diffusione e la valorizzazione del brand Lazio, in Italia e nel mondo», ha concluso la società in una nota.