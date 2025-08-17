Milan-Bari Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming gratis

Milan Bari dove vederla? Domenica 17 agosto 2025, alle 21:15, lo Stadio Giuseppe Meazza – San Siro ospiterà una sfida dal fascino speciale: Milan-Bari, valida per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Il Milan, reduce da una stagione di Serie A da protagonista, parte con l’obiettivo dichiarato di puntare a vincere il trofeo. La Coppa Italia è da sempre una competizione che il club rossonero prende seriamente, soprattutto per dare spazio a qualche nuovo acquisto e a giovani promettenti.

Il Bari, squadra storica del calcio italiano, arriva a Milano con la voglia di scrivere una pagina importante della propria storia recente. Reduci da una Serie B combattuta, i pugliesi vedono questa partita come una grande occasione di visibilità e di confronto con una big.

Dove vedere Milan-Bari in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. L’emittente proporrà un prepartita ricco di contenuti: analisi tattiche, interviste dal campo e immagini dal riscaldamento delle squadre.

La diretta streaming sarà disponibile su PC, tablet, smartphone e smart TV, garantendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire il match senza costi.

Un match ricco di suggestioni

Il Milan è favorito, ma il Bari potrà contare sul sostegno di una tifoseria appassionata, pronta a riempire il settore ospiti di San Siro e a farsi sentire per tutti i 90 minuti. Dal punto di vista tattico, i rossoneri potrebbero impostare una gara offensiva fin dai primi minuti, mentre il Bari cercherà di chiudere gli spazi e colpire in ripartenza.

Il fascino della serata estiva, lo scenario unico di San Siro e la possibilità di assistere a una sfida tra due squadre dalla storia prestigiosa rendono Milan-Bari un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di calcio.

L’appuntamento è per domenica 17 agosto 2025, ore 21:15, diretta su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity.