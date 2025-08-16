Inter Olympiacos in chiaro: data, orario e dove vederla

Inter Olympiacos in chiaro? Sabato 16 agosto 2025, alle ore 20:30, l’Inter affronterà l’Olympiacos allo Stadio San Nicola di Bari in un’amichevole internazionale di alto profilo. Si tratta dell’ultimo test del precampionato prima dell’esordio ufficiale in Serie A, previsto per il 25 agosto a San Siro contro il Torino.
Inter Olympiacos in chiaro? Come seguirla
- In diretta TV: il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in chiaro su NOVE (canale 9 DTT).
- Streaming: disponibile su DAZN (tramite app o web) e in diretta gratuita anche sul sito di NOVE.
- Differita: la visione in differita sarà disponibile su Inter TV a partire dalle 00:00.
Contesto del match
- Quella con l’Olympiacos è l’ultima amichevole della preseason dell’Inter, dopo i test con l’U23, Monaco e Monza.
- L’Olympiacos, campione di Grecia, offrirà un confronto internazionale di prestigio in vista dell’inizio del campionato.
- Il match si svolge a Bari, dove l’Inter torna a giocare una gara ufficiale dopo quasi 10 anni.
Inter Olympiacos in chiaro? Biglietti e partecipazione
I tifosi possono acquistare i biglietti per assistere alla partita in diretta sul sito Ticketone e sui canali ufficiali dell’Inter. L’entusiasmo è elevato, con una risposta calorosa da parte dei supporter nerazzurri nella prevendita.
Le probabili formazioni
Inter (3-5-2) – Allenatore: Cristian Chivu
-
Formazione titolare: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Panchina (di riserva): Di Gennaro, Taho, Dumfries, De Vrij, Bisseck, Bonny, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Kamaté, Cocchi, Zielinski, Zalewski, P. Esposito.
Olympiacos (4-2-3-1) – Allenatore: José Luis Mendiliba
-
Formazione titolare: Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi.