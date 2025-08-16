Quanto ha speso il Napoli finora sul mercato? Saldo e impatto sul bilancio

Quanto ha speso il Napoli sul mercato? Il Napoli continua a lavorare sul mercato, mentre la Serie A 2025/26 si appresta a prendere il via, con la squadra guidata da Antonio Conte impegnata in trasferta contro il Sassuolo alla prima giornata dopo un’estate che ha regalato tantissimo al club partenopeo sia dal punto di vista dei colpi in entrata, che in uscita.

Partendo dagli acquisti, la società campana ha chiuso sei operazioni in entrata finora, con gli acquisti – in ordine di ruolo – di Milinkovic-Savic, Beukema, Marianucci, De Buyne, Lang e Lucca.

Contestualmente la società azzurra ha realizzato diverse operazioni in uscita a titolo definitivo, con le cessioni di Caprile e Natan (le cui plusvalenze ricadono però sui conti al 30 giugno 2025), quelle di Osimhen, Raspadori e Simeone oltre alla conclusione dei prestiti di Scuffet, Billing e Okafor e le cessioni a titolo temporaneo di Rafa Marin, Cajuste, Folorunsho, Lindstrom, Ngonge e Zerbin.

Ma qual è finora l’impatto delle operazioni di mercato sul bilancio 2025/26 del Napoli? Calcio e Finanza ha simulato l’impatto utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione (qui la metodologia). Dati che poi saranno aggiornati al termine del mercato estivo, che si concluderà il prossimo 1° settembre.