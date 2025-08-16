Como-Sudtirol Coppa Italia 2025/26: orario, canale TV e streaming gratis

Como Sudtirol dove vederla? Sabato 16 agosto 2025, alle 18:30, lo storico Stadio Giuseppe Sinigaglia sarà il palcoscenico di Como-Sudtirol, gara valida per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Si affrontano due squadre che, nella passata stagione, hanno sorpreso tutti per qualità di gioco, continuità di rendimento e capacità di competere ai vertici. Il Como, neopromosso in Serie A, ha giocato una stagione decisamente oltre il proprio livello grazie al lavoro di Cesc Fabregas. L’ambiente lariano è carico, con i tifosi pronti a riempire lo stadio affacciato sul lago, uno degli scenari più suggestivi del calcio italiano.

Il Sudtirol, dal canto suo, è ormai una realtà consolidata della Serie B. Nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche squadre di categoria superiore, grazie a un’organizzazione tattica solida e a un gruppo unito.

Dove vedere Como-Sudtirol in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La copertura comprenderà un ampio prepartita con analisi delle due formazioni, collegamenti live dallo stadio e interviste ai protagonisti.

Gli utenti potranno seguire l’incontro su PC, smartphone, tablet e smart TV, senza costi aggiuntivi.

Como Sudtirol dove vederla? Il pronostico della partita

Sulla carta, il Como parte decisamente favorito, anche grazie al fattore campo e alla spinta del pubblico, oltre che per un mercato estivo molto importante. Rispetto a due stagioni fa, la differenza di categoria è marcata, anche se il Sudtirol ha già dimostrato di poter battere avversari più quotati.

Con il clima estivo, lo spettacolo del lago e due squadre in buona condizione, ci sono tutti gli ingredienti per una partita equilibrata e intensa fino all’ultimo minuto. Appuntamento: sabato 16 agosto 2025, ore 18:30, Italia 1 e Mediaset Infinity.