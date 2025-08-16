Atalanta Juventus in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Atalanta Juventus in streaming gratis? Sabato 16 agosto 2025, alle ore 20:45, l’Atalanta e la Juventus si sfideranno nel prestigioso Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, che si terrà allo Stadio Gewiss di Bergamo. Si tratta della 26ª edizione di questo torneo amichevole, concepito per celebrare la memoria dei presidenti atalantini, Achille e Cesare Bortolotti.

Atalanta Juventus in streaming gratis? C0me seguire la partita:

In TV (in esclusiva): la partita non sarà disponibile gratuitamente, ma verrà trasmessa da DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI , visibile su smart TV tramite l’app dedicata.

la partita non sarà disponibile gratuitamente, ma verrà trasmessa da , visibile su smart TV tramite l’app dedicata. In streaming: accessibile via app DAZN (smartphone, tablet, console: Xbox/PlayStation, TIMVISION Box, Chromecast, Fire TV Stick) o browser sul sito ufficiale DAZN, previo abbonamento.

Questa amichevole rappresenta un “assaggio di Serie A” in vista della stagione 2025/26, con l’Atalanta che debutterà contro il Pisa il 24 agosto e la Juventus prossima sfidante del Parma. Il trofeo è un’occasione importante per rendere tributo ai due storici presidenti nerazzurri ed è un appuntamento popolarissimo per i tifosi.

La tradizione prevede, al termine della partita, l’assegnazione di due premi:

Premio “Valter Polini” al giocatore più corretto;

al giocatore più corretto; Premio “Mario Bresciani” al miglior giocatore dell’incontro.

Atalanta Juventus in streaming gratis? Biglietti e settore ospiti

La vendita libera dei biglietti è aperta dal venerdì 8 agosto, terminando al fischio d’inizio, salvo esaurimento. Tra i prezzi:

Curve Pisani e Morosini: 12 € (ridotti: 5 €)

12 € (ridotti: 5 €) Parterre Rinascimento: 14 €

14 € Tribuna Rinascimento / Ovest: 25 €

25 € Tribuna Onore: 40 €

40 € Pitch View: 60 €

60 € Ridotti (U16) su tutti i settori: 5 €.

Nei settori Curva Nord e Sud è obbligatoria la Dea Card per l’acquisto online, mentre nei punti vendita fisici solo nei settori indicati.