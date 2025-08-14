Pistoiese Pisa dove vederla? Il Pisa Sporting Club continua la preparazione in vista della stagione 2025-2026 e, prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia FrecciaRossa, affronterà la Pistoiese in un test amichevole. La partita Pistoiese Pisa è in programma giovedì 14 agosto 2025 alle ore 19:00 allo stadio “Melani” di Pistoia.

Dove vedere Pistoiese Pisa in diretta TV o streaming

Molti tifosi nerazzurri e arancioni si stanno chiedendo dove seguire Pistoiese Pisa. Purtroppo, il match non sarà trasmesso in diretta TV né in streaming. Trattandosi di una sfida amichevole a porte aperte, l’unico modo per assistere dal vivo è acquistare il biglietto ed essere presenti allo stadio.

Aggiornamenti live e highlights

Chi non potrà essere sugli spalti potrà comunque seguire aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Pistoiese e Pisa, dove verranno pubblicati risultati live, foto e brevi video della partita.

Il programma del Pisa verso la Coppa Italia

Il Pisa è reduce da un allenamento mattutino sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado. Dopo la breve rifinitura del 14 agosto, scenderà in campo contro la Pistoiese per mettere minuti nelle gambe e provare schemi in vista della trasferta più attesa: Cesena Pisa di Coppa Italia, in programma domenica 17 agosto alle ore 20:45 e trasmessa in diretta su Canale 20 di Mediaset.

Perché seguire questa amichevole

L’amichevole sarà un’occasione per vedere i nuovi acquisti all’opera e valutare lo stato di forma della squadra. Il pubblico pistoiese potrà misurarsi con un avversario di categoria superiore, mentre i tifosi nerazzurri vivranno un assaggio di calcio vero prima dell’inizio ufficiale della stagione.