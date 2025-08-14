Lecce-Juve Stabia Coppa Italia 2025/26: data, orario, diretta TV e streaming

Lecce Juve Stabia dove vederla? Il 15 agosto 2025, in piena festa di Ferragosto, il Via del Mare di Lecce ospiterà il match tra Lecce e Juve Stabia, valido per i Trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Il Lecce vuole confermare i progressi delle ultime stagioni in Serie A e punta ad arrivare il più lontano possibile in Coppa. La Juve Stabia, tornata in Serie B e nella scorsa stagione vicina anche alla promozione nel massimo campionato italiano, affronta la trasferta con entusiasmo e con l’intenzione di giocare senza paura, consapevole di avere poco da perdere.

Dove vedere Lecce-Juve Stabia

La sfida sarà trasmessa in chiaro su Canale 20 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Collegamenti già nel prepartita, con analisi, formazioni ufficiali e interviste esclusive. Tutti i match della Coppa Italia sono visibili sulle reti Mediaset, come previsto dall’intesa siglata per il ciclo 2024-2027. Intesa che prevede anche la trasmissione della Supercoppa italiana con il format Final Four, in programma a dicembre in Arabia Saudita.

Il fattore pubblico e l’incognita Ferragosto

Il “Via del Mare” è noto per il calore del suo pubblico: in serate come questa, l’atmosfera può trasformarsi in una spinta decisiva per i padroni di casa. Tuttavia, il clima estivo e la leggerezza tipica delle prime partite ufficiali potrebbero offrire alla Juve Stabia l’occasione di sorprendere. Il pubblico sarà desideroso di vedere all’opera anche il nuovo acquisto Francesco Camarda, arrivato dal Milan in prestito e con grandi aspettative.

Una partita da non perdere per chi ama il calcio italiano d’agosto: Lecce-Juve Stabia, venerdì 15 agosto alle 20:45, Canale 20 e Mediaset Infinity.