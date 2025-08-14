L’iniziativa del Paris FC: 2mila biglietti gratis a partita per i tifosi

Il Paris FC, club recentemente rilevato dalla famiglia miliardaria degli Arnault e (con una quota di minoranza) dal colosso delle bevande energetiche Red Bull, ha svelato i dettagli dell’iniziativa che nella stagione 2025/26 porterà gratuitamente allo stadio 2mila persone in occasione di ogni match casalingo. Nelle scorse stagioni, prima della promozione in Ligue 1, il club aveva fatto parlare di sè per la scelta di aprire in maniera totalmente gratuita lo stadio al proprio pubblico, con una media di quasi 10mila spettatori a gara.

Nell’ambito della sua politica di responsabilità sociale d’impresa (RSI), il club che punta a sfidare l’egemonia del PSG a Parigi ha deciso di riservare, «per ogni partita casalinga, 2.000 posti – pari al 10% della capienza dello stadio – ad associazioni e club locali», si legge in una nota ufficiale pubblicata dalla società.

Questi inviti saranno offerti per tutta la stagione a strutture impegnate nei settori sportivo, sociale, educativo o culturale. L’obiettivo dichiarato dal Paris FC è quello di permettere a un vasto pubblico, talvolta lontano dagli stadi, di vivere l’esperienza di una partita di Ligue 1 e di condividere le emozioni del calcio.

«A ogni partita in casa, accogliere associazioni e club locali significa affermare che il Paris FC appartiene a tutti. Il calcio è un formidabile veicolo di legame sociale e abbiamo la responsabilità di renderlo accessibile al maggior numero possibile di persone», ha commentato Pierre Ferracci, presidente del Paris FC.

«Attraverso questa iniziativa, il Paris FC riafferma la volontà di essere un attore impegnato nella vita locale e di fare dello stadio un luogo di incontro e condivisione per tutti», chiude il comunicato della società parigina.