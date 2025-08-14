Genoa-Vicenza Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming gratis

Genoa Vicenza dove vederla? Chiuderà la giornata di Ferragosto una delle sfide più affascinanti dei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26: Genoa-L.R. Vicenza, in programma venerdì 15 agosto 2025 alle 21:15 allo storico Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Due club con un ricco passato, tifoserie appassionate e identità forti si ritrovano per un match che promette emozioni. Il Genoa, più antico club calcistico italiano, è reduce da un campionato di Serie A positivo e punta a confermare la propria solidità anche in Coppa, competizione che potrebbe regalare una chance concreta di lottare per un trofeo che manca da decenni.

Il L.R. Vicenza, attualmente in Serie C, considera questa partita un’opportunità speciale di mettersi in mostra a livello nazionale. Affrontare una squadra di Serie A in un palcoscenico come il Ferraris significa visibilità, prestigio e possibilità di dare una soddisfazione memorabile ai propri tifosi.

Dove vedere Genoa-Vicenza in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La copertura inizierà già nel prepartita, con collegamenti dal campo, formazioni ufficiali, interviste ai protagonisti e analisi tecniche. Dopo il fischio finale, spazio a highlights e commenti a caldo. Chi seguirà la sfida online potrà farlo da PC, smartphone, tablet e smart TV senza alcun costo.

Genoa Vicenza dove vederla? Una gara aperta e ricca di fascino

Nonostante il divario tecnico, il clima del Ferraris e l’orgoglio del Vicenza potrebbero rendere la sfida più equilibrata di quanto dicano i pronostici. La Coppa Italia è famosa per le sorprese: spesso una singola giocata, un episodio o un gol inatteso possono cambiare il destino di un incontro.

Il Genoa proverà a imporre il proprio gioco e a sfruttare l’esperienza dei suoi leader, mentre il Vicenza cercherà di chiudere gli spazi e ripartire in velocità. Con la formula della gara secca, ogni minuto sarà decisivo.

Appuntamento: venerdì 15 agosto 2025, ore 21:15 – Diretta TV su Italia 1 e streaming gratuito su Mediaset Infinity.