Empoli-Reggiana Coppa Italia 2025/26: orario, dove vederla in TV e streaming

Empoli Reggiana dove vederla? Venerdì 15 agosto 2025 prosegue ufficialmente la Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 con la sfida tra Empoli e Reggiana, valida per i Trentaduesimi di finale. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli, in un Ferragosto che promette calcio e spettacolo.

Per l’Empoli, reduce da un campionato di Serie A di sofferenza ma chiuso con la salvezza, questo debutto rappresenta un’opportunità per partire col piede giusto e testare i nuovi acquisti. L’allenatore punterà a dare spazio a qualche giovane, ma senza sottovalutare una Reggiana che in Serie B ha mostrato grande organizzazione di gioco e solidità difensiva.

Dove vedere Empoli-Reggiana in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 20, visibile sul digitale terrestre (numero 20) e su piattaforme satellitari. Per chi preferisce seguire la gara online, sarà disponibile la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity, accessibile da PC, smartphone, tablet e smart TV.

Il prepartita inizierà circa mezz’ora prima del fischio d’inizio, con collegamenti dal campo, analisi tattiche, interviste a giocatori e allenatori. Dopo la partita, spazio a highlights e commenti a caldo.

Empoli favorito, ma la Reggiana sogna il colpo

Sulla carta, l’Empoli parte favorito, ma la formula della Coppa Italia — partita secca e immediato passaggio del turno — rende il match aperto a qualsiasi esito. La Reggiana potrebbe puntare su un approccio prudente per poi sfruttare eventuali spazi in contropiede.

Per i tifosi, sarà un’occasione speciale: un Ferragosto da vivere sugli spalti o davanti allo schermo, con il calcio italiano protagonista. L’appuntamento è per venerdì 15 agosto 2025, ore 18:00, Canale 20 e Mediaset Infinity.