«AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter dal Genoa CFC. Il difensore belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030». Con questa nota ufficiale, il club rossonero ha annunciato l’acquisto del difensore belga, che arriva dal Grifone e che vanta un passato in maglia Juventus.

«Nato ad Anversa (Belgio) il 12 giugno 2002, Koni De Winter cresce nel Settore Giovanile di Lierse e Zulte Waregem, per poi trasferirsi alla Juventus nel 2018 dove gioca con le giovanili bianconere e con la formazione U23. Debutta con la Prima Squadra il 23 novembre 2021 nell’incontro di Champions League contro il Chelsea. Dopo il prestito all’Empoli viene ceduto al Genoa, squadra con cui, in due stagioni, totalizza 57 presenze e 3 gol. Nel marzo 2024 viene convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore con cui esordisce nell’amichevole contro l’Irlanda. Koni De Winter indosserà la maglia numero 5», conclude il comunicato.

De Winter stipendio Milan – L’impatto a bilancio

Ma quanto costerà De Winter al Milan? Come impatterà l’operazione sui conti rossoneri? L’acquisto del difensore sarebbe stato finalizzato per 20 milioni di euro circa come base fissa, più eventuali bonus. Considerando che il calciatore ha siglato un contratto quinquennale, la quota ammortamento per la prossima stagione sarà pari a 4 milioni di euro.

A questa cifra andrebbe poi aggiunto lo stipendio lordo, pari a circa 3,15 milioni di euro secondo indiscrezioni (1,7 milioni netti). Il costo di De Winter sarà pari quindi a 7,15 milioni di euro per il 2025/26 (oltre 4 milioni in più rispetto a Thiaw).