Monza-Inter spinge Sportitalia tra i canali più visti nella serata

Risultato di rilievo per la rete grazie agli ascolti della sfida disputata ieri e vinta ai calci di rigore dai nerazzurri di Cristian Chivu.

Ange-Yoan Bonny in Monza-Inter (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Risultato d’ascolto di rilievo per Sportitalia grazie alla diretta in esclusiva di Monza-Inter, sfida pre-campionato disputata ieri sera all’U-Power Stadium e vinta dai nerazzurri ai calci di rigore.

Il match, trasmesso in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, ha registrato uno share medio del 3,1%, pari a 417mila spettatori medi e una daily reach di 1.069.230 individui.

I dati risultano ancora più significativi se si osservano le performance nei target di riferimento:

  • Target maschile 15+: share al 5,2%, con Sportitalia quinta rete nazionale in chiaro nella fascia oraria di messa in onda.
  • Target maschile 25-54 anni: share al 4,5%.

Sul totale serata, Monza-Inter è stato il nono programma più visto in Italia in termini di ascolto medio, superando diversi canali generalisti e confermando l’appeal delle sfide di calcio di alto livello anche in piena estate.

Oltre al dato televisivo, la partita ha generato un’importante attività sulle piattaforme digitali dell’emittente:

  • 500.000 contatti su Httvb
  • 140.000 sull’App Sportitalia
  • 80.000 sul sito ufficiale

Tra i programmi più visti della serata di martedì 12 agosto 2025 spiccano Belle & Sebastien – L’avventura continua su Canale 5 con 1,82 milioni di spettatori e Tramite amicizia su Rai 1 con 1,33 milioni, seguiti da Yoga Radio Estate su Italia 1 (923mila).

