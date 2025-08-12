L’Atletico Madrid investe oltre 400 milioni per una nuova “cittadella dello sport”: ci sarà anche un hotel tematico

L’Atlético Madrid è vicino a chiudere un accordo con un nuovo partner per la costruzione del suo hotel tematico, che sorgerà accanto al Riyadh Air Metropolitano. Secondo quanto riportato da El Confidencial, i finalisti sono il fondo d’investimento ispano-svizzero Stoneweg e il family office catalano Twin Peaks, selezionati per l’ultima fase della procedura.

Le due società hanno presentato le loro proposte alla fine di luglio e il club valuterà i progetti nelle prossime settimane, con una decisione attesa per settembre. L’Atlético si è affidato a Colliers per individuare un partner che si occupi sia della costruzione sia della gestione dell’hotel.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di sviluppo della Ciudad del Deporte, che sorgerà sui terreni dell’ex Centro Acuático, infrastruttura mai completata e originariamente pensata per la candidatura olimpica di Madrid, con un investimento complessivo da 405 milioni di euro.

Dopo aver completato a maggio 2024 la prima fase di progettazione e pianificazione, l’Atlético ha richiesto al Comune di Madrid le licenze necessarie per avviare i lavori. L’area, concessa dal municipio dal 2022, ospiterà un complesso “innovativo e sostenibile”, con oltre 265.000 metri quadrati dedicati allo sport e circa 380.000 metri quadrati di aree verdi, all’interno del Parque Deportivo del Este.

Il progetto ha attirato l’interesse di operatori alberghieri come Meliá, Barceló, Palladium e di gruppi specializzati in hotel tematici come U Music e Hard Rock. Tuttavia, sono state le proposte di Stoneweg e Twin Peaks a convincere maggiormente la dirigenza rojiblanca. La realizzazione del masterplan è gestita tramite Barsento SL, società partecipata anche da Live Nation e Oak View Group, che prevede di costruire, oltre all’hotel, un’arena per concerti e spettacoli e un padiglione per eventi culturali.