UEFA Foundation, nuovo piano di aiuti per i bambini di Gaza

La Fondazione UEFA per i Bambini ha annunciato la sua ultima iniziativa a sostegno dei bambini colpiti dalla guerra in diverse parti del mondo.

Le nuove collaborazioni seguono l’azione annunciata nel marzo 2022 con enti di beneficenza e federazioni calcistiche in Ucraina e nei Paesi limitrofi, finalizzata a finanziare progetti delle associazioni membri della UEFA e di organizzazioni benefiche focalizzate sui diritti e sul benessere dei bambini. Tra i precedenti progetti figurano iniziative in numerose zone di conflitto, come Afghanistan, Libano, Sudan, Siria e Yemen, a sostegno di interventi in favore dei minori vittime della guerra.

Le più recenti collaborazioni sono state avviate con tre organizzazioni benefiche che forniscono aiuti umanitari fondamentali ai bambini di Gaza, i quali stanno vivendo quella che il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha definito “una catastrofe umanitaria di proporzioni epiche”.

Le organizzazioni sono Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières e Handicap International, ciascuna impegnata con modalità diverse nell’assistenza ai bambini coinvolti nell’attuale conflitto.

Médecins du Monde è presente nella regione dal 1995, dove lavora per migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria per i civili. Fornisce aiuti umanitari in Cisgiordania e a Gaza, in particolare preparando le strutture sanitarie alle situazioni di emergenza e migliorandone il coordinamento. In Cisgiordania, offre anche supporto psicosociale alle vittime di violenza attraverso cliniche mobili. Distribuisce inoltre kit alimentari per bambini.

Médecins Sans Frontières / Medici Senza Frontiere (MSF) opera per curare i feriti e sostenere ospedali sovraccarichi. L’organizzazione fornisce supporto chirurgico, trattamenti per le ferite, fisioterapia, cure primarie, assistenza traumatologica, materna e pediatrica, tra gli altri servizi. Dispone di 10 centri sanitari. Garantisce anche la distribuzione di acqua e cibo.

Handicap International conta in totale 133 operatori nazionali e oltre 500 lavoratori comunitari attivi nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme, Ramallah e in Egitto. L’organizzazione si occupa in particolare di:

Distribuzione di kit di primo soccorso

Aiuti di emergenza e riabilitazione: assistenza e forniture mediche per feriti gravi e persone con disabilità

Supporto psicosociale

Educazione sui rischi legati agli ordigni inesplosi

Annunciando l’iniziativa e le partnership, il presidente della Fondazione UEFA, nonché presidente UEFA, Aleksander Čeferin ha dichiarato: “Qualunque cosa pensino di fare gli adulti che combattono guerre, i bambini sono innocenti. Ma in tutti i conflitti muoiono ogni giorno, e dobbiamo fare ciò che possiamo per aiutare chi si impegna a rendere la loro vita più tollerabile e normale”.

“Attraverso la Fondazione UEFA per i Bambini, cerchiamo di sostenere chi lavora per alleviare i pesi che i bambini portano — aiutandoli a trovare momenti di pace e speranza, anche nelle circostanze più difficili. È nostro dovere — come adulti, genitori, vicini, esseri umani — stare accanto ai bambini quando hanno bisogno di noi. A volte, anche il più piccolo gesto può ricordare loro che non sono soli, che non sono dimenticati e che hanno valore. Non possiamo cambiare il mondo da soli — ma i bambini sì, e lo faranno, se diamo loro la sicurezza, l’amore e la speranza di cui hanno bisogno per crescere”, ha concluso Ceferin.