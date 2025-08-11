Non solo Milan-Como: la Liga vuole far giocare Villarreal-Barça a Miami

Non solo la Serie A, anche la Liga spagnola punta a disputare una partita all’estero nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da The Athletic, La Liga sta lavorando per far disputare negli Stati Uniti la sfida di campionato tra Villarreal e Barcellona, prevista nel weekend del 20-21 dicembre. L’ipotesi sul tavolo prevede di spostare l’incontro dall’Estadio de la Cerámica di Vila-real all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, impianto da oltre 65 mila posti che ospita abitualmente i Miami Dolphins della NFL.

La proposta verrà discussa lunedì dalla Real Federación Española de Fútbol (RFEF): in caso di via libera, si dovrà poi ottenere il benestare di UEFA e FIFA. Da un punto di vista temporale, potrebbe così diventare la prima gara di un campionato giocata in un altro Paese, visto che la sfida tra Milan e Como che si dovrebbe disputare a Perth (Australia) andrebbe in scena a febbraio.

L’operazione, sostenuta dal presidente di La Liga Javier Tebas, non è nuova: già nel 2018 e nel 2019 erano stati tentati esperimenti simili (Girona-Barcellona e Atletico-Villarreal), ma le autorità calcistiche internazionali avevano detto no. La situazione ora è diversa, anche perché le relazioni tra La Liga e la RFEF sono migliorate e perché un contenzioso legale negli Stati Uniti ha aperto nuovi spiragli alla possibilità di giocare partite di campionato fuori dai confini nazionali.

Il principale ostacolo resta convincere tutte le parti in Spagna, dove non manca lo scetticismo: in particolare, il Real Madrid si è espresso contro la possibilità di togliere il fattore campo a una squadra in un match ufficiale, ritenendo che possa alterare l’equilibrio della competizione.