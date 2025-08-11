Adesso è ufficiale: si è sbloccata la cessione di Alvaro Morata al Como. Attraverso una nota ufficiale, il Galatasaray ha annunciato l’interruzione del prestito per l’attaccante spagnolo, che farà così ritorno in Italia passando per il Milan, ma solamente per approdare a Como, dove proseguirà la propria carriera.

«Il contratto tra il calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín, il club AC Milan S.p.A. e la nostra società è stato risolto di comune accordo. In base all’accordo raggiunto, AC Milan S.p.A. verserà alla nostra società un importo di 5.000.000 di euro a titolo di indennità di risoluzione. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai propri crediti per un importo pari a 651.562 euro», si legge nella nota.

In sostanza, il Milan ha restituito ai turchi quasi tutto il corrispettivo che era stato previsto a febbraio del 2025 per la cessione di Morata in prestito: 6 milioni di euro. L’intesa prevedeva poi la facoltà da parte del Galatasaray di acquistare Morata a titolo definitivo per 8 milioni di euro (a gennaio 2026) o per 9 milioni di euro (a giugno 2026).

Ora, invece, la nuova avventura. Risolto il prestito, il Como acquisterà Morata direttamente dal Milan con un’operazione che – secondo le indiscrezioni di mercato dovrebbe essere finalizzata in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni di euro.