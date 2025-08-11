Mancano meno di due settimane al via del campionato di Serie A 2025/26. Il torneo inizierà sabato 23 agosto, con il Napoli Campione d’Italia che aprirà le danze a Sassuolo: calcio d’inizio alle ore 18.30. DAZN ha recentemente lanciato la nuova stagione, la seconda del ciclo di diritti tv della Serie A che vedrà la piattaforma di sport in streaming assoluta protagonista fino al 2029, con la trasmissione di tutte le 380 partite del massimo campionato italiano.

Come già anticipato da Calcio e Finanza, sono disponibili sul sito della piattaforma di sport in streaming tutte le informazioni per il 2025/26, che vedrà la caccia ai partenopei di Antonio Conte, che si sono laureati Campioni d’Italia. DAZN ha deciso di mantenere invariato il listino prezzi senza aumenti per gli abbonati e per i nuovi clienti interessati a seguire tutto il campionato.

I prezzi, come dicevamo, resteranno quindi quelli in vigore da gennaio 2024, con uno sconto significativo – fino a 240 euro per il pacchetto DAZN Family – per chi sceglierà di pagare la sottoscrizione in un’unica soluzione (offerta Annual con pagamento anticipato). Vediamo come DAZN ha deciso di rinominare i pacchetti.

Prezzi DAZN 2025 – Il pacchetto Sports

Il primo pacchetto è DAZN SPORTS (ex pacchetto Start), che prevede una spesa che equivale a 8,25 euro al mese sottoscrivendo l’offerta Annual con pagamento anticipato, per un risparmio di 80 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli.

Si tratta del pacchetto dedicato agli amanti del multisport. Include il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con le due migliori partite in programma ogni settimana del campionato di Serie A, CEV Champions League Volley, VNL, l’edizione 2025 e 2027 del Campionato Mondiale, la CEV Cup e Challenge Cup e il Beach Soccer; gli Europei di basket maschile 2025, (per il basket italiano bisognerà attendere la conclusione del bando di gara); il meglio dell’NFL per gli appassionati di football americano e tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 per seguire il grande tennis con l’Australian Open e il Roland Garros (esclusiva Eurosport), il ciclismo con il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta, gli sport invernali incluse le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, gli sport da combattimento con alcuni degli imperdibili incontri di UFC, boxe e molto altro. È il pacchetto più economico di DAZN, per gli sportivi a tutto tondo che non sono interessati al calcio.

Ma quanto costa DAZN SPORTS? Di seguito, le soluzioni di pagamento per questa tipologia di sottoscrizione:

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 99 euro , il prezzo mensile equivale a 8,25 euro al mese . In questo modo si può arrivare a risparmiare 80 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 11,99 euro . Si possono pertanto risparmiare 36 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 14,99 euro senza vincoli.

Prezzi DAZN 2025 – Il pacchetto Full, che comprende la Serie A

Il secondo pacchetto è invece DAZN FULL (ex pacchetto Standard), per una spesa che equivale a 29,92 euro al mese sottoscrivendo l’offerta Annual con pagamento anticipato, per un risparmio di 180 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli.

È il pacchetto dedicato ai tifosi più appassionati di grande calcio italiano e internazionale, e agli amanti dello sport a 360°, include l’offerta completa di DAZN al prezzo più basso: dalla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga Betclic portoghese, il calcio femminile con tutta la Serie A femminile eBay. A questo si aggiungono gli Europei di basket maschile 2025, (per il basket italiano bisognerà attendere la conclusione del bando di gara); , il multisport con l’NFL, il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con le due migliori partite in programma ogni settimana del campionato di Serie A, la CEV Champions League Volley, la VNL, l’edizione 2025 e 2027 del Campionato Mondiale, la CEV Cup e Challenge Cup e il Beach Soccer e, grazie alla partnership con Eurosport, un ampio catalogo di eventi sportivi premium. Infatti, nel pacchetto Full, sono incluse tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 - dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC e agli sport invernali con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Perfetto per chi guarda da più dispositivi sulla stessa rete domestica (2 in contemporanea), senza perdere nulla.

Ma quanto costa DAZN FULL? Di seguito, le soluzioni di pagamento per questa tipologia di sottoscrizione:

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 359 euro , il prezzo mensile equivale 29,92 euro al mese . In questo modo si può arrivare a risparmiare 180 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 34,99 euro . Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 44,99 euro senza vincoli.

Prezzi DAZN 2025 – Il pacchetto Goal, per la Serie B e il calcio internazionale

Il terzo pacchetto è invece DAZN GOAL (ex pacchetto Goal Pass), per una spesa che equivale a 10,75 euro al mese sottoscrivendo l’offerta Annual con pagamento anticipato, per un risparmio di 110 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli.

Pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale: include tutte le partite della Serie BKT, 3 match a giornata di Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie A femminile eBay, tutta La Liga e il meglio della Liga portoghese. È il pacchetto dedicato al calcio più economico soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo.

Ma quanto costa DAZN GOAL? Di seguito, le soluzioni di pagamento per questa tipologia di sottoscrizione:

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 129 euro , il prezzo mensile equivale a 10,75 euro al mese . In questo modo si può arrivare a risparmiare 110 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 13,99 euro . Si possono pertanto risparmiare fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 19,99 euro senza vincoli.

Prezzi DAZN 2025 – Il pacchetto Family, per avere tutto su due reti diverse

Infine, si chiude con l’abbonamento DAZN FAMILY (ex pacchetto Plus), per una spesa che equivale a 49,92 euro al mese sottoscrivendo l’offerta Annual con pagamento anticipato, per un risparmio di 240 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli.

È il pacchetto pensato per le famiglie che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse: offre il massimo dell’esperienza DAZN – tutte le competizioni incluse nel pacchetto FULL – visibile contemporaneamente da due reti internet differenti. Ideale per chi vive lo sport in casa, ma anche fuori, condividendolo con un familiare.

Ma quanto costa DAZN FAMILY? Di seguito, le soluzioni di pagamento per questa tipologia di sottoscrizione: