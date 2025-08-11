È una rottura che appare ormai insanabile quella che vede protagonisti il Paris Saint-Germain e il portiere italiano Gianluigi Donnaruma. Protagonista della vittoria in Champions League nella finale contro l’Inter e della cavalcata fino all’ultimo atto del Mondiale per Club, l’estremo difensore proseguirà la sua carriera altrove.
Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il PSG ha chiesto a Donnarumma di trovare una nuova squadra. Nel frattempo, il numero uno dei parigini non è stato convocato per affrontare il Tottenham nella finale di Supercoppa europea in programma mercoledì 13 agosto, con calcio d’inizio alle ore 21.
Lucas Chevalier, ingaggiato la settimana scorsa dal Lille per oltre 40 milioni di euro, sarà schierato titolare contro gli Spurs. Donnarumma dovrà invece definire il suo futuro: arrivare a scadenza nel 2026 o trovare qualcuno disposto a mettere sul piatto una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro per un trasferimento già in questa sessione di mercato.