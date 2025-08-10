Pro Vercelli Inter Under 23 dove vederla: orario, biglietti e info

La preseason dell’Inter Under 23 prosegue con un test di prestigio: domenica 10 agosto 2025 i ragazzi di Stefano Vecchi affronteranno in amichevole la Pro Vercelli allo Stadio Silvio Piola. Fischio d’inizio fissato per le ore 17:30.

L’Inter U23 arriva a questa sfida forte della prima vittoria estiva, ottenuta contro l’AlbinoLeffe (2-1) dopo il pareggio con il Trento e il test in famiglia contro la squadra di Chivu. Contro la formazione bergamasca, i nerazzurri di Stefano Vecchi hanno sbloccato la gara al 23’ grazie a un autogol di Potop su cross di Kamate, subendo il pareggio di Agostinelli a inizio ripresa e trovando il gol vittoria all’87’ con un rigore trasformato da Zuberek. Sarà un altro test significativo per i nerazzurri, che proseguono il percorso di crescita e rodaggio in vista dell’impegno ufficiale fissato per sabato 16 agosto alle ore 21:00, quando l’Inter U23 sfiderà in trasferta il Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia Serie C.

La Pro Vercelli, invece, sfiderà l’Under 23 nerazzurra dopo aver battuto oggi il Genoa Primavera per 2-1 in un’altra amichevole: i piemontesi si sono imposti per 2-1 grazie alle reti del nuovo acquisto Mohamed Mallahi e del giovane Ouseynou Sow.

Come arrivano le due squadre

Inter U23 : in crescita di condizione, con buone indicazioni offensive da Agbonifo, Zuberek e Berenbruch.

: in crescita di condizione, con buone indicazioni offensive da Agbonifo, Zuberek e Berenbruch. Pro Vercelli: test utile per mettere minuti nelle gambe in vista della nuova stagione di Serie C.

Biglietti e modalità di acquisto

Orari biglietteria

10 agosto 2025: dalle 14:00 alle 18:15

Punti vendita

Biglietteria ufficiale dello Stadio “Silvio Piola”

Online su Vivaticket fino all’orario consentito

fino all’orario consentito Ricevitorie autorizzate Vivaticket

Modalità di acquisto

Pagamento in contanti o elettronico allo stadio

Acquisto online seguendo le istruzioni su Vivaticket

Pro Vercelli Inter Under 23 dove vederla in TV e streaming

La domanda più cercata dai tifosi è: Pro Vercelli Inter Under 23 dove vederla? Purtroppo la risposta non farà felici gli appassionati: la partita non sarà trasmessa in diretta TV né in streaming su alcuna emittente. L’unico modo per seguire il match sarà recarsi allo Stadio Silvio Piola di Vercelli e vivere dal vivo l’atmosfera della sfida.