Milan, Thiaw verso il Newcastle: l’impatto a bilancio della cessione

Il Milan si prepara a chiudere una nuova cessione: Malick Thiaw è pronto a diventare un giocatore del Newcastle. Il difensore tedesco è infatti ad un passo dallo sbarcare al club inglese e l’ufficialità è attesa nelle prossime ore, anche se sul tema il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ieri non si è sbilanciato troppo. “I ragazzi che ho sono tutti molto bravi, Thiaw è uno di questi. La società sta facendo le sue valutazioni insieme a me e vedremo”, le parole dell’allenatore milanista dopo il pareggio in amichevole contro il Leeds.

Acquistato nell’estate 2022 dal Milan, Thiaw ha disputato finora 84 partite con la maglia rossonera, segnando un gol (in Champions League nella vittoria per 3-1 contro il Real Madrid) e conquistando un trofeo (la Supercoppa Italiana vinta lo scorso gennaio contro l’Inter). Ma quale impatto sul bilancio milanista avrebbe la sua cessione? Ecco le cifre

Thiaw impatto cessione a bilancio, le cifre

Il difensore classe 2001 è arrivato nell’estate 2022 dallo Schalke 04 con un costo storico a bilancio, comprensivo di bonus, pari a 9,3 milioni di euro. Al 30 giugno 2025 il valore netto a bilancio, considerando gli ammortamenti, è sceso a circa 3,8 milioni di euro.

Secondo le indiscrezioni, l’accordo per la cessione tra Milan e Newcastle si è chiuso per una parte fissa tra i 35 e i 38 milioni di euro più bonus: la plusvalenza, quindi, sarà pari a una cifra tra 31,2 e 34,2 milioni di euro.

A questo poi si aggiungerà l’impatto positivo del risparmio dell’ammortamento (pari 1,9 milioni di euro) e allo stipendio lordo (1 milione di euro), per un impatto complessivo che quindi sarà pari ad una cifra tra 34,1 e 37,1 milioni di euro.