Il legame tra il Bayern e l’alta finanza tedesca: l’ex CFO dei bavaresi ai vertici di Deutsche Bank

Cambio di poltrona ai vertici tra il calcio e la finanza tedesca. Michael Diederich infatti passerà dalla poltrona di CFO del Bayern Monaco a un ruolo di vertice in Deutsche Bank, in un segnale dell’intreccio sempre più stretto tra le logiche del calcio di vertice e quelle della grande finanza. A partire da ottobre, Diederich sarà Global Co-Head della Corporate Bank dell’istituto tedesco, basato a Francoforte e con un focus particolare sul mercato domestico, affiancando David Lynne alla guida della divisione e diventando membro del Group Management Committee.

Figura di spicco nel corporate banking tedesco, con oltre vent’anni di esperienza in UniCredit e in ruoli di investment banking, Diederich ha portato negli ultimi due anni la sua competenza nei conti e nelle strategie finanziarie del club bavarese, contribuendo a iniziative e partnership che hanno rafforzato il posizionamento commerciale del Bayern.

“In questa fase di riallineamento economico, la combinazione tra radicamento locale e prospettiva globale che Michael offre è di grande valore per i nostri clienti” ha sottolineato Fabrizio Campelli, membro del Management Board di Deutsche Bank e responsabile di Corporate Bank e Investment Bank, convinto che l’ampliamento della leadership permetterà all’istituto di consolidare il ruolo di banca di riferimento per le imprese europee.

Lynne ha rimarcato che “in un contesto geopolitico complesso, molte aziende guardano con interesse a Germania ed Europa” e che gli investimenti previsti in tecnologia, infrastrutture e difesa nei prossimi anni apriranno spazi per un’offerta bancaria su misura. Diederich stesso ha evidenziato come “la Germania, cuore industriale d’Europa, stia affrontando una trasformazione enorme” e che il compito della banca non sia solo finanziare, ma “pensare in anticipo, creare connessioni e offrire consulenza personalizzata”.