Juve, spunta un nuovo dirigente dal Tolosa per l’area marketing

Un nuovo arrivo dal Tolosa potrebbe rinforzare l’organigramma della Juventus. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club bianconero infatti potrebbe affidare la guida dell’area marketing a Sebastien Duhamel, dirigente francese reduce da un’esperienza al Tolosa. L’ipotesi sarebbe stata presa in considerazione da Damien Comolli, pronto a proporre il manager come sostituto di Francesco Calvo, approdato all’Aston Villa due mesi fa.

Duhamel ha già lavorato con l’attuale direttore generale bianconero proprio al Tolosa, club in cui ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino alla recente uscita, avvenuta poche settimane fa per intraprendere una nuova sfida professionale.

Nel 2023 era stato promosso a direttore marketing, hospitality, biglietteria e merchandising, dopo aver guidato per anni comunicazione e digital. In quel periodo, il club francese è riuscito a moltiplicare per sei le vendite di maglie ufficiali della prima squadra.

Il suo eventuale ingresso a Torino non toccherebbe l’area sportiva, ma si focalizzerebbe esclusivamente sulla sostituzione della figura manageriale venuta meno con la partenza di Calvo. Sul fronte sportivo, invece, la Juventus rimanda ogni decisione a settembre: il nome in cima alla lista resta Rui Braz, in uscita dal Benfica a fine mercato.