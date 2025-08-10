Dove vedere Community Shield in streaming gratis: come seguire Crystal Palace-Liverpool

La domanda che si stanno facendo in molti è dove vedere Community Shield. La stagione calcistica inglese 2025/26 infatti si apre ufficialmente con un appuntamento storico: Crystal Palace vs Liverpool, valido per il Community Shield 2024 (Supercoppa d’Inghilterra). La sfida si giocherà domenica 10 agosto alle ore 16:00 al mitico Wembley Stadium di Londra, nella 103ª edizione della competizione.

Il Crystal Palace, fresco vincitore della FA Cup 2024-25, parteciperà per la prima volta nella sua storia a questa manifestazione. Dall’altra parte, il Liverpool, campione in carica della Premier League 2024-25, andrà a caccia del suo 17° Community Shield (12° vinto direttamente, 5 condivisi), alla sua 25ª partecipazione complessiva.

Community Shield: cos’è e perché è importante

Il FA Community Shield è il tradizionale incontro di apertura della stagione inglese, disputato tra i campioni della Premier League e i vincitori della FA Cup. Oltre a rappresentare un prestigioso trofeo, è considerato un test importante in vista dell’avvio ufficiale del campionato.

“Normalmente bisogna giocare numerose partite prima di poter conquistare qualcosa. Ora invece abbiamo la possibilità di vincere qualcosa all’inizio della stagione. Però affrontiamo un Crystal Palace molto forte, contro cui per noi è stato molto difficile imporci. E loro hanno dimostrato nell’ultima finale (di FA Cup ndr), e anche prima in semifinale, quanto sia difficile vincere una partita secca contro di loro”, le parole del tecnico del Liverpool Arne Slot nella conferenza stampa della vigilia.