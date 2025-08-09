La Roma sfida l’Everton nel derby dei Friedkin: spesi oltre 1,5 miliardi per i due club

Tra acquisto delle quote e successivi versamenti nelle casse del club, i Friedkin hanno quindi investito 926,6 milioni di euro nella gestione della società giallorossa nel giro di oltre tre anni, di cui 199 milioni per acquisire il club, 25,9 milioni per l’opa e 701,7 milioni per la gestione della Roma.

Complessivamente, quindi, finora l’investimento dei Friedkin per il club giallorosso è stato pari a:

A questo si aggiunge anche quanto versato ai piccoli azionisti per raggiungere quota 95% del capitale giallorosso, tra le quote acquistate nella fase di stake-building e quelle durante l’opa vera e propria, per un totale di circa 25,9 milioni di euro per il 9,32% delle quote:

Tra questi 701,7 milioni sono compresi anche i 96 milioni utilizzati per rimborsare una parte del bond da 275 milioni lanciato dalla società giallorossa nel 2019. La decisione dei Friedkin permetterà così di ridurre l’indebitamento della società capitolina e di conseguenza anche i costi legati agli interessi annui per il precedente bond.

I finanziamenti soci versati negli ultimi mesi hanno portato invece il totale dell’investimento dei Friedkin oltre quota 700 milioni di euro, di cui 163,3 milioni nel 2020/21, 205,9 milioni nel 2021/22, 232,5 milioni nel 2022/23, 90 milioni nel 2023/24 e ulteriori 10 milioni nel 2024/25. Gli investimenti di Friedkin per la Roma:

Nel dettaglio, i Friedkin avevano pagato a Pallotta :

È cresciuto così l’investimento della proprietà dei Friedkin per il club giallorosso, a ormai oltre quattro anni dall’acquisto della società da Pallotta, avvenuto nell’agosto del 2020.

Partendo dalla Roma , infatti, considerando i dati al 30 giugno 2024 si parla di un investimento vicino a quota un miliardo di euro. Versamenti che hanno riguardato in particolare la necessità di cassa per la gestione ordinaria, oltre, in chiave minore, l’acquisto delle azioni per l’opa o il rimborso del bond. In particolare, si legge nel bilancio della Roma, nel corso della stagione 2022/23 da parte della proprietà sono stati versati complessivamente 232,5 milioni di euro, mentre nel corso del 2023/24 sono arrivati ulteriori 90 milioni di euro. Infine, nei primi mesi della stagione 2024/25 sono stati versati finanziamenti soci per ulteriori 10 milioni di euro.

Il derby da oltre 1,5 miliardi di euro dei Friedkin. Oggi infatti a Liverpool andrà in scena l’amichevole tra Everton e Roma, la prima sfida tra le due squadre di proprietà della famiglia statunitense dall’acquisto del club inglese lo scorso inverno. Due club per cui la proprietà ha investito ingenti capitali nel corso degli anni.

Quanto ha speso Friedkin Everton, le cifre per il club inglese

Nel dicembre 2024, i Friedkin inoltre sono diventati ufficialmente proprietari dell’Everton, acquisendo il club dall’imprenditore Moshiri. Nell’operazione, la società è stata valutata circa 450 milioni di euro, ma i dettagli della transazione non sono mai state rese note.

Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono emersi due investimenti già realizzati dalla proprietà statunitense. Il primo è stata una iniezione di 200 milioni di sterline (235 milioni di euro circa) nel giugno 2024, ancora prima di completare l’acquisizione, al club inglese per permettere alla società di ripagare un prestito e mettere capitale a disposizione.

Inoltre, nel dicembre 2024, al momento dell’acquisizione, il veicolo utilizzato dai Friedkin per diventare proprietari dell’Everton (Roundhouse Capital Holdings Limited) ha completato un aumento di capitale da 289 milioni di sterline, pari a circa 335 milioni di euro. Secondo questi dati, quindi, l’investimento complessivo dei Friedkin per l’Everton al momento sarebbe pari a circa 570 milioni di euro. Portando, così, la cifra investita tra il club inglese e la Roma almeno a quota 1,496 miliardi di euro (cifra che dovrebbe essere stata superata considerando gli ulteriori investimenti nel corso del 2024/25 per il club giallorosso), così suddivisa: