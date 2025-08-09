Milan, al via la vendita degli abbonamenti per i tifosi con disabilità

«A seguito di un proficuo dialogo con il Comune e le associazioni coinvolte, l’abbonamento avrà un costo di 350€, comprensivo di accesso per la persona con disabilità e l’accompagnatore maggiorenne designato nel settore Primo Arancio».

«Il nuovo modello di accesso, sviluppato in sinergia con il Comune di Milano e realtà associative del mondo della disabilità attive sul territorio, intende garantire un sistema sempre più equo, trasparente e inclusivo».

«Per la prima volta in assoluto, a partire dalle ore 14:30 di lunedì 11 agosto e fino alle ore 23:59 di martedì 12 agosto, inizierà la vendita libera degli abbonamenti a tariffa agevolata per i settori riservati a tifosi con disabilità e i loro accompagnatori, validi per le partite di Serie A 2025/26».

Per la prima volta anche i tifosi del Milan con disabilità e i loro accompagnatori potranno abbonarsi per le partite di Serie A 2025/2026. Lo ha annunciato il club rossonero, spiegando che da lunedì partirà ufficialmente la vendita.

MODALITÀ DI ACQUISTO



«A partire dalle ore 14:30 di lunedì 11 agosto e fino alle ore 23:59 di martedì 12 agosto, sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2025/26 per tifosi con disabilità e relativi accompagnatori online sul portale dedicato, previa registrazione allo stesso entro le ore 10:00 di lunedì 11 agosto e sottoscrizione della CRN Card».

«Eventuali disponibilità residue verranno messe a disposizione nei giorni successivi. Per aggiornamenti e per tutte le informazioni relative alla registrazione sul portale, è possibile consultare la pagina dedicata».

«L’intero ricavato derivante dalla vendita degli abbonamenti sarà destinato a progetti dedicati all’inclusione e allo sport per tutte le abilità. Una parte sarà investita per garantire un’accoglienza sempre più inclusiva all’interno dello stadio. La quota più significativa dei proventi sarà invece destinata al progetto “Generazione Sport” del Comune di Milano, con un focus particolare sulle attività di avviamento allo sport per giovani con disabilità», conclude il Milan.