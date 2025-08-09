La Lazio cerca il nuovo sponsor di maglia: contatti con due tech company

Mentre il mercato resta bloccato, la Lazio lavora dietro le quinte per mettere a segno un colpo fuori dal campo: la firma del nuovo sponsor di maglia. Secondo il Corriere dello Sport, la società biancoceleste è in trattativa con due importanti aziende internazionali del settore tecnologico, attive nello sviluppo di software e hardware, per un’intesa che potrebbe portare nelle casse del club tra i 6 e i 10 milioni di euro a stagione.

Il presidente Claudio Lotito punta a chiudere e annunciare l’accordo prima dell’esordio in Serie A, il 24 agosto contro il Como, così da presentarsi in campo con il nuovo main sponsor. Un debutto dal sapore particolare: da una parte la Lazio, unico club in Europa impossibilitato a effettuare acquisti in questa sessione di mercato, mentre dall’altra il Como di Fabregas, sostenuto da investimenti milionari.

L’orientamento verso partner tech conferma la strategia di diversificazione dei ricavi già avviata con l’accordo siglato con Adapex, società del gruppo Datrix. Parallelamente, Lotito esclude interventi straordinari sul fronte finanziario, come aumenti di capitale o iniezioni personali di liquidità, confidando nelle regole UEFA: dal 1° gennaio 2026 sarà determinante il parametro del costo del lavoro allargato, fissato all’80% dei ricavi.

La Lazio mira a raggiungere l’equilibrio richiesto entro il 30 settembre, quando sarà scattata la nuova verifica federale dei conti. Obiettivo centrato significherebbe mercato libero a gennaio; in caso contrario, il blocco si trasformerebbe in vincolo parziale, con un acquisto possibile per ogni cessione di pari valore, ingaggio compreso.