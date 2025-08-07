Pallone d’Oro: come vengono scelti i 30 candidati e chi vota per il premio

La lista dei 30 calciatori in corsa per il Pallone d’Oro è stata ufficialmente svelata questo pomeriggio. Si tratta di un elenco che fa spesso discutere: se i nomi di alcuni calciatori sono riconosciuti dalla stragrande maggioranza degli appassionati come immancabili, altri fanno storcere il naso e sono divisivi tra i tifosi.

L’Equipe stesso, storico quotidiano francese, spiega che oltre a una ventina di nomi ovvi, ce n’è sempre una decina su cui ci si interroga, si discute, si decide a volte con fatica. E poi, oltre alle prestazioni individuali e ai risultati collettivi, bisogna anche tenere conto dei ruoli, dei club e dei campionati, per rappresentare al meglio la diversità del calcio.

Pallone d’Oro chi vota? Come vengono scelti i 30 candidati

Ma quindi, come viene stilata questa lista da France Football? Niente paura: non si fa certo in cinque minuti su un angolo di tavolo tra due addetti ai lavori. Vi partecipa la redazione del magazine, insieme ad alcuni membri della redazione de L’Équipe, ovviamente della sezione calcio, non rugby o nuoto – anche se li amiamo, l’obiettivo non è certo ritrovarsi Antoine Dupont o Léon Marchand tra i trenta nominati.

A questo gruppo di esperti – appassionati di binge-watching di partite (la base, quando si ha questa responsabilità) – si aggiungono almeno un giurato internazionale del Pallone d’Oro e, quest’anno, Luis Figo, vincitore nel 2000, insieme a Fabio Capello, l’allenatore che vinse la Champions League con il Milan nel 1994.

Avere uno sguardo internazionale, spiega L’Equipe, è sempre un bene, per evitare un’eventuale visione troppo nazionalista (francese in questo caso). Sono quindi quattordici in totale le persone che hanno partecipato alla composizione delle liste di questa 69ª edizione del Pallone d’Oro.

Concretamente, ognuno ha fornito la propria lista:

i 30 giocatori per il Pallone d’Oro

i 10 giovani per il Trofeo Kopa

i 10 portieri per il Trofeo Yachine

i 5 allenatori per il Trofeo Cruyff

i club della stagione.

Poi, si è trattato semplicemente di fare i conti, prima di riunirsi per decidere, sapendo che nessuna lista coincide mai con un’altra e che i dibattiti si fanno sempre più animati quando un giocatore si avvicina pericolosamente alla soglia del 50% dei voti.

Pallone d’Oro chi vota? L’elezione del vincitore: ecco chi decide

Detto delle modalità in cui si stila la lista dei 30 candidati, si passa poi a coloro che effettivamente votano per eleggere i vincitori dei premi nelle varie categorie. Tre criteri gerarchici sono presi in considerazione dagli elettori del Pallone d’Oro:

per primo, le prestazioni individuali , il carattere decisivo e impressionante del giocatore;

in secondo luogo, l’aspetto collettivo e i trofei vinti;

infine, la classe e il fair play .

A votare sono i giornalisti: 100 per il Pallone d’Oro maschile e 50 per quello femminile. Ogni Paese presente nella top 100 del ranking FIFA (top 50 per il femminile) ha un giornalista rappresentante che vota per il vincitore del più prestigioso trofeo individuale al mondo in ambito calcistico.

Ogni giornalista deve stilare una top 10, e ogni posizione assegna un determinato numero di punti al giocatore designato. Il giocatore e la giocatrice che raccolgono il maggior numero di punti vengono proclamati Pallone d’Oro. Di seguito, la distribuzione dei punti per posizione in classifica:

1°: 15 punti

2°: 12 punti

3°: 10 punti

4°: 8 punti

5°: 7 punti

6°: 5 punti

7°: 4 punti

8°: 3 punti

9°: 2 punti

10°: 1 punto

Pallone d’Oro chi vota? Cosa cambia per il Trofeo Kopa

Mentre i Trofei Yachine (miglior portiere), Cruyff (migliore allenatore) e quello del miglior club della stagione (maschile e femminile) vengono assegnati con lo stesso corpo votante dei Palloni d’Oro, la situazione cambia leggermente per il Trofeo Kopa. In questo caso non votano i giornalisti, ma una giuria composta dagli ex vincitori del Pallone d’Oro maschile, che sceglie il miglior giovane della stagione.

Vengono nominati solo 10 giocatori e giocatrici, e ogni membro della giuria esprime un podio. Anche qui, ogni posizione assegna un numero di punti al giocatore scelto, e colui o colei che ottiene il maggior numero di punti vince il trofeo. Per quanto riguarda il settore femminile, votano le ex vincitrici del Pallone d’Oro femminile, così come le giocatrici salite sul podio dal 2018, anno di creazione del premio femminile.