Son vola ai Los Angeles FC: è il trasferimento più caro della storia per la MLS

Son, considerato uno dei più grandi giocatori asiatici e della storia della Premier League, porta con sé un profilo di livello internazionale. È una leggenda del Tottenham, club che ha anche capitanato alla vittoria dell’Europa League 2024/25, ponendo fine a un digiuno di trofei durato 17 anni;

L’Atlanta United ha speso in grande per la stagione 2025, acquistando Latte Lath dopo che l’attaccante aveva lottato per la Scarpa d’Oro della Championship inglese. Il 26enne nazionale ivoriano è ora il miglior marcatore della squadra, grazie alla sua velocità e al fiuto del gol;