Son vola ai Los Angeles FC: è il trasferimento più caro della storia per la MLS

La MLS (il massimo campionato di calcio statunitense) ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda un’operazione di mercato in entrata, per la terza volta in meno di nove mesi. L’ultimo primato è stato raggiunto nella giornata di ieri, quando il Los Angeles FC ha acquistato Son Heung-min dal Tottenham Hotspur per una cifra di circa 26,5 milioni di dollari (poco meno di 23 milioni di euro).
L’attaccante sudcoreano arriva dopo aver trascorso l’ultimo decennio da protagonista in Premier League. Prima del trasferimento storico di Son, il record per l’acquisto più costoso in MLS era stato battuto due volte nel corso della preparazione alla stagione 2025: prima con l’arrivo di Kévin Denkey al FC Cincinnati (circa 16,2 milioni di dollari) e poi con Emmanuel Latte Lath all’Atlanta United (circa 22 milioni più bonus).
Acquisto più costoso MLS – La top 3 del campionato
Quest’ultima operazione riguarda un calciatore cresciuto nell’Atalanta e aveva consentito al Middlesbrough di mettere a referto una plusvalenza importante. Di seguito i tre colpi principali, con i club della MLS che dimostrano la loro forza economica crescente sul mercato globale:
- Son, considerato uno dei più grandi giocatori asiatici e della storia della Premier League, porta con sé un profilo di livello internazionale. È una leggenda del Tottenham, club che ha anche capitanato alla vittoria dell’Europa League 2024/25, ponendo fine a un digiuno di trofei durato 17 anni;
- L’Atlanta United ha speso in grande per la stagione 2025, acquistando Latte Lath dopo che l’attaccante aveva lottato per la Scarpa d’Oro della Championship inglese. Il 26enne nazionale ivoriano è ora il miglior marcatore della squadra, grazie alla sua velocità e al fiuto del gol;
- Il Cincinnati punta invece su una coppia d’attacco formata da Denkey ed Evander, costati insieme oltre 28 milioni di dollari nel mercato invernale. Il togolese, 24 anni, ha già raggiunto la doppia cifra in fatto di gol, guidando la squadra nella corsa al Supporters’ Shield.