Il calcio resta lo sport più amato dagli italiani anche se la sua popolarità è in calo. Ma cosa succede quando tra passione e appassionati si infilano i soldi? Vince il cuore o il portafoglio? Una risposta emerge dall’indagine “Calcio e denaro”, realizzata da ING Italia – la branch italiana del colosso bancario olandese ING, presente con oltre 40 milioni di clienti in 100 Paesi in tutto il mondo – attraverso il suo ING People Insights Lab in collaborazione con YouGov.

La dimensione totale del campione intervistato per questo sondaggio è di 1.038 rispondenti. Le interviste sono state condotte dal 16 al 17 luglio 2025 online e i dati sono stati ponderati per essere rappresentativi di tutti gli adulti italiani (18 + anni).

Due italiani su tre seguono il calcio

Partiamo dalle basi. Due italiani su tre seguono il calcio, e più della metà (56%) si definisce addirittura tifoso accanito. A pochi giorni dall’inizio del campionato, la febbre da pallone è alta, ma quando in mezzo si mettono i soldi, le cose possono cambiare.

La Juventus guida la classifica delle squadre più tifate (19%), seguita da Inter (14%), Milan e Napoli appaiate all’11%, e Roma al 6%. I bianconeri piacciono da Nord a Sud, mentre Napoli, Milan e Roma restano più legate al territorio. Ma occhio alla passione: i tifosi del Napoli (67%) e dell’Inter (65%) sono i più “caldi”, mentre i milanisti sembrano un po’ più tiepidi: solo il 45% si dice accanito.

Il calcio resta un affare da uomini? Non proprio. Se il 63% dei maschi si dice tifoso sfegatato, anche il 46% delle donne non scherza.

Scudetto a pagamento? Uno su quattro ci metterebbe i soldi

E se bastasse pagare per vincere lo Scudetto? Il 63% dice “no grazie”, ma il 17% sborserebbe fino a 500 euro, e un altro 10% andrebbe oltre. C’è persino un 3% pronto a mettere sul piatto tra i 5.000 e gli oltre 100.000 euro. I più generosi? Giovani (42%), gli uomini (32%) e gli abitanti del Centro Italia (37%).

Più di un tifoso su tre farebbe pazzie pur di vedere la propria squadra sul tetto d’Italia, ma senza esagerare. Un 13% andrebbe a piedi allo stadio, il 9% si tatuerebbe lo stemma, l’8% si raserebbe a zero e il 7% rinuncerebbe allo stadio per un anno, pur di assicurarsi uno scudetto. Il primato di più sobri del gruppo va ai milanisti: il 67% non farebbe niente di tutto ciò per far vincere il Diavolo.

Gufi col portafoglio? 2 su 10 pagherebbero per far retrocedere i rivali

Quasi due tifosi su dieci sarebbero disposti a pagare per vedere la squadra rivale retrocedere. Tra questi, uno su dieci metterebbe fino a 500 euro, il 9% si spingerebbe anche oltre. Veri gufi gli under 34, tra cui il dato schizza al 33%.

I più giovani sono anche quelli che appaiono meno legati ai colori della propria squadra: ben il 50% sarebbe disposto ad accettare una somma di denaro per rivolgere il proprio cuore alla propria rivale storica. In generale, un terzo dei tifosi venderebbe l’anima calcistica per un’offerta allettante: con alcuni che si accontenterebbero anche di meno di 1.000 euro. I più legati alla propria maglia sono invece i tifosi del Napoli: il 68% di loro non accetterebbe nessuna cifra, nemmeno un milione di euro, per cambiare squadra del cuore. Per la stessa cifra, invece, il 13% degli juventini cambierebbe colori.

Top player all’asta: chi compreresti (con i tuoi soldi) per la tua squadra? Mbappé il sogno proibito

Il sogno è Kylian Mbappé, che risulta essere il calciatore più desiderato dai tifosi italiani con il 32% delle preferenze raccolte. Il francese classe 1998 supera Erling Haaland (27%) e Momo Salah (13%). Nel complesso un tifoso su tre sarebbe disposto a mettere mano al portafogli per contribuire personalmente al loro acquisto.

Il 20% sarebbe pronto a mettere sul piatto fino a 500 euro, mentre l’11% andrebbe anche oltre. Anche in questo caso, i più giovani si distinguono: ben il 40% di loro spenderebbe di tasca propria per aiutare la squadra a portare a casa uno dei tre fuoriclasse.